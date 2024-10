Υστερία στα social media για το «Gladiator 2»

Είναι από τις ταινίες που έχουν συζητηθεί όσο λίγες τους τελευταίους μήνες. Άλλωστε, το «Gladiator 2» διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, είναι μια από τις ακριβότερες παραγωγές και η συνέχεια της original ταινίες του Ρίντλεϊ Σκοτ, που είχε κερδίσει 5 βραβεία Όσκαρ το 2001.

Κατά πολλούς είναι πολύ δύσκολο να επαναλάβει την επιτυχία του Μονομάχου του Ράσελ Κρόου. Ωστόσο, ήδη, έχει προλάβει να κερδίσει έναν τίτλο: αυτό της πιο σέξι ταινίας. Πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι η παγκόσμια πρεμιέρα του «Gladiator 2» θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου και οι Πολ Μέσκαλ, Πέντρο Πασκάλ και Τζόσεφ Κουίν (τρεις από τους πολλούς σταρ που συμμετέχουν) ανέβασαν ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν την ταινία.

Pedro Pascal, Paul Mescal and Joseph Quinn tell you it’s time to get your Gladiator 2 tickets!

