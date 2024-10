Gladiator 2: η πρεμιέρα, το Παλάτι και μια ματωμένη υπόσχεση

Το καλοκαίρι του 2024, όταν και κυκλοφόρησε το trailer του «Gladiator 2», sequel μιας ταινίας που καθιέρωσε τον Ράσελ Κρόου στο mainstream κοινό με τη δύναμη ενός Όσκαρ, ο σκηνοθέτης και δημιουργός του Μονομάχου Ρίντλεϊ Σκοτ έδωσε δύο υποσχέσεις.

Η πρώτη ήταν ότι η αναμονή «θα αξίζει τον κόπο» (το δεύτερο κεφάλαιο της εποποιίας έρχεται σχεδόν 25 χρόνια μετά την πρεμιέρα του Μονομάχου το 2000) και η δεύτερη ότι η ιστορία του Lucio Vero θα είναι το ίδιο σπουδαία με αυτή του Máximus Meridius φέρνοντας στην οθόνη «τις καλύτερες σεκάνς δράσης που έχουν δει οι θεατές ποτέ σε ταινία».

Και πλέον, το Νοέμβριο όλα θα κριθούν όταν και το sequel του βραβευμένου με Όσκαρ έπους του Ρίντλεϊ Σκοτ «Gladiator 2» καλέσει το κοινό στην αρένα του στο Λονδίνο, εκεί όπου στις 13 Νοεμβρίου έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα του.

Όπως σημειώνει το Σύμφωνα με το Variety, η Paramount Pictures θα ενώσει τις δυνάμεις της με την φιλανθρωπική οργάνωση «The Film and TV Charity» για να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα Royal Film Performance, μια εκδήλωση συγκέντρωσης κεφαλαίων στην οποία συχνά δίνουν το παρών μέλη της βασιλικής οικογένειας.

‘Gladiator 2’ Getting Global Premiere in London as Royal Film Performance https://t.co/ZmSpiIFPUx

— Variety (@Variety) October 8, 2024