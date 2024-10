Ντύθηκε νύφη η κόρη του Μουρίνιο (pics)

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν η όμορφη θυγατέρα του Ζοσέ Μουρίνιο, Ματίλντε και ο αγαπημένος της Ντάνι Γκράχαμ, σε μια ειδυλλιακή τελετή στο χωριό Αζεϊτάο, κοντά στη γενέτειρα του διάσημου προπονητή, Σετούμπαλ, όπου ο Special One έχει στην ιδιοκτησία του μια εντυπωσιακή φάρμα.

Το μυστήριο τελέστηκε το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου, ωστόσο το γαμήλιο γλέντι είχε διάρκεια δύο ημερών.

Το ήσυχο χωριό του Αζεϊτάο πλημμύρισε με άνδρες της ασφάλειας και αστυνομικούς προκειμένου να κρατήσουν μακριά τους «εισβολείς».

Photos and videos of José Mourinho’s daughter, Matilde’s wedding (found from Instagram) pic.twitter.com/L0ITdw4zCP

