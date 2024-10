«Ένα μικρό θαύμα»: Ο Αλ Πατσίνο λέει πως είναι που έγινε πατέρας στα 84ά του

Πριν από λίγες ημέρες, ο Αλ Πατσίνο αναφέρθηκε στην εμπειρία που είχε, όπου έφτασε κοντά στον θάνατο στην αρχή της πανδημίας. Τώρα όμως, μιλάει για τις πιο φωτεινές στιγμές της ζωής του, οι οποίες αφορούν τα παιδιά του.

Μπορεί ο ηθοποιός να έχει υποδυθεί μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην υποκριτική, ωστόσο το να είναι μπαμπάς, είναι ο πιο ικανοποιητικός ρόλος του από όλους.

Στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Sonny Boy» ο 84χρονος ηθοποιός γράφει με αγάπη για τα τέσσερα παιδιά του, την Julie, 34 ετών, τα 23χρονα δίδυμα Anton και Olivia και τον Roman, 16 μηνών. Και σε μια συνέντευξη στο PEOPLE αυτής της εβδομάδας, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που έχει με τα παιδιά του.

Roomies, Al Pacino is opening up about raising a baby at the age of 84. 👀

See what he said: https://t.co/EdXTHpZ3Lm pic.twitter.com/ABnITEZmX6

— TheShadeRoom (@TheShadeRoom) October 10, 2024