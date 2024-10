Το τέταρτο θύμα του Τζακ του Αντεροβγάλτη ήταν μια γυναίκα ονόματι Κάθριν Έντοους, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 30 Σεπτεμβρίου 1888, την ίδια νύχτα που ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης δολοφόνησε επίσης την Ελίζαμπεθ Στράιντ.

Στον τόπο του εγκλήματος της Κάθριν Έντοους βρέθηκε ένα σάλι, το οποίο πήρε σπίτι του ένας από τους αστυνομικούς που ήταν παρόντες στη σκηνή. Αργότερα το σάλι δημοπρατήθηκε και αγοράστηκε από τον Ράσελ Έντουαρντς.

Ο Έντουαρντς το υπέβαλε σε τεστ DNA, το οποίο αποκάλυψε λεκέδες από αίμα και σπέρμα, με το αίμα να ταιριάζει με έναν απόγονο της Έντοους.

Ο βασικός ύποπτος

Σύμφωνα με την Mirror, ο Ράσελ Έντουαρντς δηλώνει ότι οι λεκέδες από σπέρμα στο σάλι ταυτίστηκαν μέσω DNA με έναν μακρινό συγγενή ενός από τους πιο διαβόητους υπόπτους για τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, τον Άαρον Κοσμίνσκι.

Ο Έντουαρντς έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Naming Jack the Ripper, στο οποίο ταυτοποιεί τον Κοσμίνσκι ως τον περιβόητο κατά συρροή δολοφόνο. Τώρα κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο με τίτλο Naming Jack the Ripper: The Definitive Reveal.

Στο βιβλίο του, ο Έντουαρντς κατηγορεί ξανά τον Κοσμίνσκι, γράφοντας ότι η αστυνομία πίστευε πως είχε «μεγάλο μίσος για τις γυναίκες, ειδικά της τάξης των ιερόδουλων, και ισχυρές φονικές τάσεις».

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί για την εξαγωγή αποδεικτικών στοιχείων DNA από το σάλι έχουν αμφισβητηθεί κατά τη διάρκεια των ετών.

«Χρειαζόμαστε στοιχεία και δεν υπάρχουν»

Το 2014, ο ειδικός σε θέματα Τζακ του Αντεροβγάλτη, Άντριου Σμιθ, δήλωσε ότι για να λυθεί η υπόθεση «χρειαζόμαστε εγκληματολογικά στοιχεία και δεν υπάρχουν», προσθέτοντας ότι είναι «πολύ απίθανο» οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία DNA στο σάλι να μην έχουν μολυνθεί κατά τη διάρκεια των χρόνων.

Ο Μικ Ριντ από το Πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας έγραψε στο The Conversation ότι η αυθεντικότητα του σαλιού ήταν υπό αμφισβήτηση και ότι η υπόθεση παρέμενε ακόμα πολύ ανοιχτή.

Ποιος ήταν ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης;

Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης δρούσε στην περιοχή Whitechapel του ανατολικού Λονδίνου στα τέλη του 19ου αιώνα ξεκινώντας από το 1888. Το ψευδώνυμο «Τζακ ο Αντεροβγάλτης» άρχισε να χρησιμοποιείται από την μέρα που κάποιος έστειλε ένα γράμμα στο Κεντρικό Γραφείο Ειδήσεων του Λονδίνου, ισχυριζόμενος πως είναι ο δολοφόνος με αυτό το όνομα.

Τα θύματα ήταν γυναίκες οι οποίες εργάζονταν ως πόρνες. Οι φόνοι συνέβαιναν σε δημόσιους χώρους τη νύχτα ή τα ξημερώματα. Ο λαιμός των θυμάτων ήταν κομμένος και το σώμα ήταν ακρωτηριασμένο. Διάφορες θεωρίες υποστηρίζουν πως τα θύματα στραγγαλίζονταν πρώτα έτσι ώστε να μην φωνάζουν, κάτι το οποίο εξηγεί και την έλλειψη αίματος στις σκηνές των εγκλημάτων.

Η αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων από τρία θύματα έκανε μερικούς αστυνομικούς της εποχής να πιστεύουν πως ο δολοφόνος κατείχε ανατομική ή χειρουργική γνώση.

Οι εφημερίδες άρχισαν να δίνουν όλο και πιο εκτεταμένη προβολή στο θέμα, κυρίως στην αγριότητα των επιθέσεων και στην αδυναμία της αστυνομίας στο να τον συλλάβει.