Σε περίπτωση που αναρρωτιέσαι πώς μπορεί να ήταν ο Τζακ ο Αντεροβλάτης, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) είναι εδώ να σου δώσει απάντηση. Κι όμως, μέσω της ΑΙ αποκαλύφθηκε ότι ο διαβόητος δολοφόνος ιερόδουλων του 19ου αιώνα ήταν ένας τολμηρός κύριος με μια σκοτεινά γοητευτική, άγρια ενέργεια.

Οι επικίνδυνα ονειρικές απεικονίσεις προέρχονται από τον Jeff Leahy, έναν επί μακρόν λάτρη του Αντεροβγάλτη από το Carmarthen της Ουαλίας, ο οποίος παρήγαγε μια μίνι σειρά για τον δολοφόνο και έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας τις παραδόσεις γύρω από έναν από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της ιστορίας.

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Midjourney, μαζί με πληροφορίες και διαθέσιμες φωτογραφίες των συγγενών του βασικού υπόπτου Aaron Kosminski, ο Leahy κατάφερε να δημιουργήσει ένα μάλλον εντυπωσιακό πορτρέτο του άνδρα.

«Είναι εκπληκτικό που επιτέλους έχουμε μια εικόνα του. Έμεινα κατάπληκτος από το πόσο εντυπωσιακή είναι η εικόνα», δήλωσε ο Leahy στο SWNS.

Ο Kosminski ήταν ένας πολωνικής καταγωγής κουρέας που εργαζόταν στο Whitechapel, την περιοχή του East End του Λονδίνου όπου έγιναν οι δολοφονίες στα τέλη του 1800. Έχει κατονομαστεί από πολλούς ειδικούς ως ο Αντεροβγάλτης, ωστόσο κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αποδείξει την ενοχή του.

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ φωτογραφία του και αυτή είναι η καλύτερη που θα έχουμε ποτέ», δήλωσε ο Leahy.

