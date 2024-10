Οι αρχές στη Γαλλία απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα σε έναν γιο του Οσάμα Μπιν Λάντεν -τον ιδρυτή της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα- ο οποίος ζούσε εκεί για χρόνια ζωγραφίζοντας τοπία σε ένα χωριό στη Νορμανδία και φέρεται να ανήρτησε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία κρίθηκαν ότι εξυμνούν την τρομοκρατία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρετεγιό είπε πως υπέγραψε μία διαταγή με την οποία απαγορεύεται η είσοδος στη Γαλλία στον Ομάρ Μπιν Λάντεν, αφότου δικαστήριο επιβεβαίωσε τη νομιμότητα μιας προηγούμενης εντολής απέλασης που είχε εκδοθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο 43 ετών σήμερα πρωτότοκος γιος του ιδρυτή της Αλ Κάιντα, Ομάρ Μπιν Λάντεν, έζησε για αρκετά χρόνια στη Γαλλία στην Νορμανδία όπου ζούσε για αρκετά χρόνια «ως σύζυγος Βρετανίδας υπηκόου», ώσπου το 2023 το δικαστήριο αποφάνθηκε την απέλαση του.

Μετά την επικύρωση της απόφασης απέλασης τη Δευτέρα από το Διοικητικό Δικαστήριο, ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρετεγιό σήμερα Τρίτη 8/10 απαγόρευσε την επιστροφή του στη Γαλλία «για οποιονδήποτε λόγο».

«Ο κ. Μπιν Λάντεν, που ζούσε στον νομό Ορνέ εδώ και χρόνια, έχοντας παντρευτεί μια Βρετανίδα υπήκοο, ανήρτησε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του το 2023 με τα οποία εξυμνούσε την τρομοκρατία», έγραψε στο Χ ο Ρετεγιό. «Η διοικητική απαγόρευση διασφαλίζει ότι ο κ. Μπιν Λάντεν δεν μπορεί να επιστρέψει στη Γαλλία για οποιονδήποτε λόγο».

