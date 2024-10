Έξαλλοι στην Κίνα με την Πάουλα Μπαντόσα: Την κατηγορούν για ρατσιστική συμπεριφορά

Το όνομά της το γνωρίζουμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, δηλαδή από τότε που έγινε γνωστό ότι έχει σχέση με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Από τότε, η Πάουλα Μπαντόσα, κάνει συχνά – πυκνά το πέρασμά της από τα ελληνικά μίντια, περισσότερο όμως για τη ζωή της με τον έλληνα πρωταθλητή του τένις.

Ωστόσο, η 26χρονη ισπανίδα τενίστρια, αυτή τη φορά τράβηξε πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και για όλους τους λάθους λόγους. Έκανε έξαλλους τους κινέζους, οι οποίοι την κατηγόρησαν για ρατσιστική συμπεριφορά εξαιτίας μιας φωτογραφίας της που δημοσιεύτηκε στα social media.

Συγκεκριμένα, η Πάουλα Μπαντόσα βρισκόταν στην Κίνα στο πλαίσιο του China Open και όταν ολοκληρώθηκε, ο προπονητής της Πολ Τολέδο ανέβασε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες της για την εμπειρία της στο τουρνουά. Το πρόβλημα είναι ότι σε μία φαίνεται η τενίστρια να βρίσκεται σε ένα εστιατόριο και με τα τσοπ στικς να κάνει τα μάτια της να μοιάζουν μισάνοιχτα.

Αυτό ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ρατσιστική συμπεριφορά και ότι ειρωνευόταν τους ασιάτες. Ο προπονητής της διέγραψε τη φωτογραφία, αλλά το κακό είχε γίνει.

Η αντίδραση της Πάουλα Μπαντόσα ήταν άμεση. Με μια ανάρτησή της στο X προσπάθησε να εξηγήσει ότι δεν προσπαθούσε να μιμηθεί τους ασιάτες αλλά ότι έπαιζε με το πρόσωπο και τις ρυτίδες της.

Όταν βέβαια αυτή η εξήγηση δεν ικανοποίησε κανέναν, επανήλθε, γράφοντας: «Λυπάμαι πολύ. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη και ήταν λάθος. Αυτά τα λάθη θα με κάνουν να μάθω για την επόμενη φορά. Ελπίζω να καταλάβατε. Σας αγαπώ όλους».

Hey guys! Really sorry didn’t know this was offensive towards racism. My mistake. I take full responsibility. This mistakes will make me learn for next time.

Hope you understand…. I love you all ❤️

— Paula Badosa (@paulabadosa) October 7, 2024