Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τον Στέφανο Τσιτσιπά και την Πάουλα Μπαντόσα να είναι και πάλι μαζί.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή τους ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούν δρόμους, κυκλοφόρησε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο διακρίνονται οι δύο τενίστες να απολαμβάνουν τη βόλτα τους πιασμένοι χέρι-χέρι στο Μόντε Κάρλο.

Όπως αναφέρει η Marca, σε πρόσφατες δηλώσεις της η Πάουλα Μπαντόσα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της επανασύνδεσης, λέγοντας: «Έχουμε μια υπέροχη σχέση και του εύχομαι τα καλύτερα. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Ξέρω ότι σκέφτεται το ίδιο. Τίποτα κακό δεν συνέβη στο τέλος. Αυτή είναι η ζωή. Ξέρω ότι θα δούμε ο ένας τον άλλον στο σιρκουί και ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί στο μέλλον».

Πάντως, με μία αναζήτηση στα προφίλ τους στο Instagram, διαπιστώνει κανείς ότι η Πάουλα Μπαντόσα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ακολουθούν ο ένας τον άλλο.

So it looks like Tennis Power Couple Tsitsidosa are back on.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa were spotted together, today in Monte Carlo, Monaco.

May 18, 2024 pic.twitter.com/V3SKcVFmYn

— LavanyaSingerDinesh🌺 (@LavanyaVocalNEW) May 19, 2024