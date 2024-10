Ο τρόπος που πανηγύρισαν οι νικητές του Νόμπελ Ιατρικής, θα σας αφήσει άφωνους

Κέρδισαν το Νόμπελ Ιατρικής. Νικητές οι Γκάρι Ρούβκουν (γεννημένος το 1952 στην Καλιφόρνια) και Βίκτορ Άμπρος (γεννημένος το 1953 στο Νιου Χάμσαϊρ).

Και οι δύο τους καθηγητές και πάνω από 70 χρονών.

Κι’ όμως το βραβείο Νόμπελ το πανηγύρισαν σαν μικρά παιδιά.

«Είναι τεράστιο! Είναι σεισμός!». Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Γκάρι Ρούβκουν στο δημόσιο σουηδικό ραδιόφωνο SR τα πρώτα λεπτά μετά την ανακοίνωση της επιτροπής του Νόμπελ που βράβευσε τον ίδιο και τον συμπατριώτη του Βίκτορ Άμπρος για την ανακάλυψη του microRNA.

«Ο σκύλος δεν καταλαβαίνει γιατί είναι νύχτα έξω κι εμείς τρέχουμε πάνω κάτω στο σπίτι».

Η επιτροπή Νόμπελ ξύπνησε τον 72χρονο βιολόγο τα χαράματα λόγω της διαφοράς της ώρας και αυτός υποσχέθηκε ότι θα παραστεί να το γιορτάσει στην τελετή απονομής στις 10 Δεκεμβρίου στην Στοκχόλμη.

«Έχουμε πάει πολλές φορές στην γιορτή των Νόμπελ. Κανείς δεν φαντάζεται ότι μια ομάδα επιστημόνων μπορεί να είναι γλεντζέδες, αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα».

Ο δεύτερος βραβευμένος, ο Βίκτορ Αμπρος, ήταν ομοίως ενθουσιώδης.

«Ουάου! Είναι απίστευτο! Δεν το ήξερα», δήλωσε στον δημοσιογράφο του δικτύου SR.

Ο Βίκτορ Αμπρος, που θεωρεί ότι είναι «καταπληκτικό» που θα μοιραστεί το Νόμπελ με τον Ρούβκουν, δήλωσε: «Κάναμε τις ανακαλύψεις μας ο καθένας στο εργαστήριό του που συνέβαλαν στην κατανόησή μας για τα microRNA».

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024