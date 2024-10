Άνδρας, που δήλωσε δημοσιογράφος, αποπειράθηκε να αυτοπυρποληθεί χθες Σάββατο στην Ουάσιγκτον, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μία από τις μαζικές κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι στις ΗΠΑ.

Στην Ουάσιγκτον, πάνω από χίλιοι εξοργισμένοι διαδηλωτές που ανέμιζαν σημαίες της Παλαιστίνης και του Λιβάνου συγκεντρώθηκαν μπροστά στον Λευκό Οίκο, πολλοί για να απαιτήσουν να τερματιστεί η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στον στρατηγικό τους σύμμαχο στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ.

in favor of the Jewish occupation regarding the ongoing genocidal war in Gaza. #GazaGenocide #USA_is_a_terrorist_state pic.twitter.com/xCE2ZabKSf

Σχεδόν δύο ώρες αφού άρχισε η κινητοποίηση, άνδρας πλησίασε κι αποπειράθηκε να αυτοπυρποληθεί. Έβαλε φωτιά στο αριστερό του χέρι, προτού διερχόμενοι και αστυνομικοί επέμβουν και σβήσουν τις φλόγες με παλαιστινιακές μαντίλες.

«Είμαι δημοσιογράφος», φώναξε ανάμεσα σε δυο κραυγές πόνου, καταγγέλλοντας την «παραπληροφόρηση». Η αστυνομία διαβεβαίωσε αργότερα ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

In Washington DC, more than a thousand protesters marched to demand an end to US support for Israel this evening, marking almost a year since the war in Gaza began with vocal calls for a ceasefire. One protester attempted to self-immolate at the demonstration. pic.twitter.com/R50N0Rup84

— Asad Hashim (@AsadHashim) October 6, 2024