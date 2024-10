Ο «καυτός» Λεβαντόφσκι και η τριάδα που τα… σπάει

Η Μπαρτσελόνα έκανε… περίπατο στο σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Αλαβές, για την ένατη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς η ομάδα της Βαρκελώνης επικράτησε με 3-0.

Μάλιστα αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν επί της ουσίας «κλειδώσει» τη νίκη και την κατάκτηση των τριών βαθμών από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Πολωνός σέντερ φορ της Μπάρτσα ήταν εντυπωσιακός και στο σημερινό ματς, πετυχαίνοντας χατ τρικ, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Ο «Λέβα» δεν σταματά να σκοράρει στα πρώτα εννιά παιχνίδια της La Liga και η συνεργασία του διεθνούς φορ με Ραφίνια και Γιαμάλ είναι δίχως άλλο υποδειγματική.

Στο σημερινό ματς για παράδειγμα κόντρα στην Αλαβές, ο Ραφίνια έδωσε δύο ασίστ στον συμπαίκτη του (7’ και 22’) για να τα δύο πρώτα γκολ των φιλοξενούμενων.

Η τριάδα της Μπάρτσα (Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Γιαμάλ) εντυπωσιάζει την φετινή περίοδο και είναι ενδεικτικό της δικής τους συνεργασίας, πως είναι η τριάδα με τα περισσότερα γκολ στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Barcelona's front three are on a different level this season

Οι τρεις άσοι των Καταλανών έχουν πετύχει 23 γκολ και ακολουθεί στη δεύτερη θέση της λίστας η τριάδα της Μπάγερν, Κέιν, Ολίσε και Μουσιάλα μ ε 18 γκολ.

Στην τρίτη θέση συναντά κάποιος την τριάδα της Λίβερπουλ (Σαλάχ, Ζότα, Ντίαζ) με 15 τέρματα και στην τέταρτη θέση είναι Ντεμίροβιτς, Ουντάβ, Μιγιό της Στουτγκάρδης και Εμπαπέ, Βινίσιους, Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης με 14 γκολ.

Τον ίδιο αριθμό τερμάτων (14) έχουν πετύχει οι Πάλμερ, Τζάκσον, Μαντουέκε της Τσέλσι.

Ο Λεβαντόφσκι είναι σε εντυπωσιακή φόρμα αλλά θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και οι Ραφίνια – Γιαμάλ έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εντυπωσιακή πορεία της Μπάρτσα στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Βαρκελώνης έχει 24 βαθμούς μετά τις πρώτες εννιά αγωνιστικές στην La Liga κι αυτό έχει συμβεί άλλες πέντε φορές στο παρελθόν. Στις τρεις από αυτές η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα κι απομένει να δούμε αν θα τα καταφέρει και την φετινή αγωνιστική περίοδο.

🚨⭐️ OFFICIAL: Barcelona now have 24 points in the first 9 La Liga Games! 📈

This has only happened FIVE times before in the club's history — out of which Barça WON the league THREE times

