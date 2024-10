Ηλεκτρολόγος αποκάλυψε τα… πιο αηδιαστικά πράγματα που κάνουν οι εργάτες στους αγενείς πελάτες τους

Ο 31χρονος Kyle Romaior είναι ηλεκτρολόγος στο Κουίνσλαντ, εργάζεται στον κλάδο εδώ και χρόνια και έχει ακούσει πολλές ιστορίες σε εργοτάξια.

Πριν από δύο μήνες, ο 31χρονος δημιούργησε ένα ανώνυμο «κουτί εξομολόγησης» σε ένα μεγάλο εργοτάξιο της πόλης για να δει τι κάνουν οι εργάτες σε όσους πελάτες δεν τους συμπεριφέρονται σωστά.

Contractors reveal the disgusting things they do to rude clients’ homes https://t.co/HE9wr5eErp pic.twitter.com/jFDSyi9Znj

— New York Post (@nypost) October 2, 2024