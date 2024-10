Οι Χούθι λένε ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drones στο Ισραήλ. Οι Χούθι διεξήγαγαν “στρατιωτική επιχείρηση εναντίον σημαντικού στόχου στην περιοχή της Γιάφας (σ.σ.συνοικία του Τελ Αβίβ) στην κατεχόμενη Παλαιστίνη με αριθμό drones”, δήλωσε ο στρατιωτικός του εκπρόσωπος Γιαχία Σαρί, χωρίς να διευκρινίζει πότε σημειώθηκε η επίθεση.

“Τα drones πέτυχαν τον στόχο τους χωρίς ο εχθρός να καταφέρει να τα αναχαιτίσει ή να τα καταρρίψει”, πρόσθεσε.

🇾🇪🔥 Yemen strikes back hard against enemy bases, including Bat Yam in Tel Aviv. The Israeli enemy desperately deploys warplanes and helicopters after the Iron Dome spectacularly failed to intercept a squad of drones that penetrated the airspace and struck critical targets. ✈🎯 pic.twitter.com/yWHDMx6uLO

Οι IDF ανέφεραν νωρίτερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία πάνω από τη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών του κεντρικού Ισραήλ. Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκαν δύο ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη θάλασσα, ένα εκ των οποίων καταρρίφθηκε και ένα δεύτερο το οποίο προσγειώθηκε σε ανοιχτή περιοχή, σύμφωνα με τον στρατό.

Στο δεύτερο περιστατικό, οι σειρήνες ήχησαν στην κεντρική πόλη Μπατ Γιαμ.

Δεν προκλήθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί, σύμφωνα με τις IDF.

Footage shows #Israel’s air defenses attempting to intercept a drone over #Tel_Aviv. The #Israeli_army announced that two #drones were detected in Bat Yam, south of Tel Aviv. One was intercepted, while the other fell in an open area. pic.twitter.com/hMqOigisVY

— khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) October 3, 2024