Ο απίστευτος λόγος που οι τυφώνες δεν πλησιάζουν ποτέ τον ισημερινό

Οι τυφώνες είναι ένα τρομακτικό φαινόμενο, αλλά σπάνια πλησιάζουν τον ισημερινό και υπάρχει ένας περίεργος λόγος γι’ αυτό.

Ας διευκρινίσουμε αρχικά πως: οι κυκλώνες, οι τυφώνες και οι καταιγίδες είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα – τροπικές καταιγίδες.

Ωστόσο, τα ονόματά τους διαφέρουν ανάλογα με το πού θα εμφανιστούν: οι καταιγίδες ονομάζονται «κυκλώνες» στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Βορειοανατολικό Ειρηνικό, «τυφώνες» στον Δυτικό Ειρηνικό και «κυκλώνες» στον Ινδικό Ωκεανό.

Γιατί λοιπόν, αυτές οι τροπικές καταιγίδες δεν πλησιάζουν τον ισημερινό της Γης;

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι τυφώνες είναι μία τεράστια περιστρεφόμενη τουρμπίνα που τροφοδοτείται από ζεστό, υγρό αέρα και τείνουν να σχηματίζονται πάνω από ζεστά νερά.

Ο αέρας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας θερμαίνεται από τα ζεστά νερά, προκαλώντας την άνοδο και τη ψύξη του, σχηματίζοντας σύννεφα και καταιγίδες. Η άνοδος του αέρα δημιουργεί επίσης ένα ρεύμα χαμηλής πίεσης από κάτω, η οποία προκαλεί την είσοδο αέρα.

Με τη βοήθεια των ανέμων, αυτό προκαλεί την περιστροφή της καταιγίδας και τα σύννεφα ρίχνουν βροχή και απελευθερώνουν θερμότητα στην επιφάνεια.

Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι η κατεύθυνση του ανέμου προκαλείται από τη δύναμη Coriolis – την αδρανειακή περιστροφή ενός αντικειμένου που προκαλείται από την περιστροφή της Γης.

Here’s why:

Hurricanes, also known as tropical cyclones, are influenced by the Coriolis effect, which is essential for their rotation. This effect is negligible at the equator, preventing the necessary spin for hurricane formation. Additionally, the equatorial region lacks the… pic.twitter.com/wetgatrPTW

— Cultural Maverick (@CulturalMaverik) October 2, 2024