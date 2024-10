Κριστίνα Αγκιλέρα: Οι θαυμαστές της ανησυχούν για χρήση των διάσημων ενέσεων αδυνατίσματος για τον διαβήτη

Η Κριστίνα Αγκιλέρα προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της για τη δραματική απώλεια βάρους της.

Αφορμή στάθηκε ένα viral πλέον βίντεο που τράβηξε ένας θαυμαστής του ποπ ειδώλου, από μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε την Παρασκευή. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τη μεταμόρφωσή της.

Ενώ κάποιοι την υπερασπίστηκαν και είπαν ότι ήταν πάντα αδύνατο άτομο, άλλοι υποστήριξαν ότι είναι «πιο αδύνατη από ποτέ».

Αυτό έρχεται εν μέσω εικασιών ότι χρησιμοποιεί τις γνωστές ενέσεις αδυνατίσματος για τον διαβήτη που το Χόλιγουντ χρησιμοποιεί ώστε να χάσει βάρος και φημών ότι έκανε λίφτινγκ προσώπου.

Η τραγουδίστρια πήγε στο Barry’s Bootcamp, ένα στούντιο γυμναστικής στο Δυτικό Χόλιγουντ, για μια συνεργασία και για να γιορτάσει την 25η επέτειο του ομώνυμου, πρώτου της άλμπουμ.

Για την εκδήλωση, φόρεσε ένα στενό κορμάκι με δερμάτινες μπότες μέχρι το γόνατο.

Λίγο αργότερα, η hitmaker του Genie In A Bottle μοιράστηκε το δικό της φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση το οποίο περιείχε διασκεδαστικά αποσπάσματα από την άφιξή της στο στούντιο και τη συνάντησή της με τους παρευρισκόμενους.

