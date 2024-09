Ελένη Φουρέιρα: Το BBC χορεύει στους ρυθμούς του «Fuego»

Ένα διαγωνιζόμενο ζευγάρι στο βρετανικό τηλεοπτικό show του BBC, «Strictly Come Dancing» επανέφερε το τραγούδι «Fuego» της Ελένης Φουρέιρα στην επικαιρότητα. Λόγος γίνεται για την αθλήτρια Montell Douglas και τον χορευτή Johannes Radebe, όπου παρουσίασαν μία samba βασισμένη στο τραγούδι που εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision το 2018.

Το εν λόγω τραγούδι κατέκτησε την δεύτερη θέση τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό του διαγωνισμού. Πρόκειται για την υψηλότερη θέση στα χρονικά του διαγωνισμού για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, Τον Ιανουάριο του 2018 ανακοινώθηκε ότι η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε ότι είχε αποδεχθεί την προσφορά του ΡΙΚ και για το λόγο αυτό θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2018 με το τραγούδι «Fuego», που γράφτηκε από τον Alex P. Η Φουρέιρα προκρίθηκε στον τελικό (2η στον ημιτελικό με 262 βαθμούς) και ήρθε 2η, πίσω από το Ισραήλ, με 436 βαθμούς.

#strictly was on #fuego 🔥tonight as #montelldouglas & #johannes burned up the dancefloor with their #samba to Fuego by #elenifoureira

The song which gave #cypurs 🇨🇾 it’s best result (2nd) at @Eurovision pic.twitter.com/iHa8WvZxeY

— I’m Sorry Zero Points podcast (@sorryzeropoints) September 28, 2024