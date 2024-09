Αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τον Νετανιάχου με πύραυλο «Palestine 2» ανακοίνωσαν οι Χούθι

Για απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή του οι Χούθι της της Υεμένης.

Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον ισραηλινό πρωθυπουργό σε πυραυλική επίθεση καθώς επέστρεφε στο Τελ Αβίβ από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Al Arabiya η επίθεση έγινε με πύραυλο που φέρει την ονομασία «Palestine 2».

Ο εκπρόσωπος των Χούτι, Yahya Saree, ανέφερε σε δήλωσή του: «Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο Palestine 2.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης – μαζί με όλους τους έντιμους και ελεύθερους ανθρώπους του έθνους – συνεχίζουν να απαντούν στα εγκλήματα του ισραηλινού εχθρού και δεν θα διστάσουν να αυξήσουν το επίπεδο κλιμάκωσης ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της σκηνής και να συμμετάσχουν στην υπεράσπιση της Γάζας και του Λιβάνου.

«Αυτές οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν μόνο μετά την παύση της επίθεσης εναντίον της Γάζας και του Λιβάνου».

Σημειώνεται ότι η επίθεση ήρθε λίγες ώρες αφότου ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τις αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα.

Ισραηλινή επιδρομή εναντίον των Χούθι

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντέιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Al Massirah.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν «δεκάδες» μαχητικά αεροσκάφη.

«Κατά τη διάρκεια μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης σήμερα, δεκάδες μαχητικά (…) επιτέθηκαν σε στόχους στρατιωτικής χρήσης του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις περιοχές Ρας Ίσα και Χοντάιντα, στην Υεμένη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, λοχαγός Νταβίντ Άβραχαμ.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας και το λιμάνι απ’ όπου εισάγεται πετρέλαιο στην Υεμένη.

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ, είχαν ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση ενός πυραύλου με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Οι IDF υπογραμμίζουν ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων τριών αυτόν τον μήνα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης:

⚡️🚨عاجل🚨⚡️ غارات اسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية قبل لحظات… pic.twitter.com/Y45cCSy5gD — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) September 29, 2024

🚨Al Hudaydah, Yemen now. Israel is striking the Houthis in a massive way. pic.twitter.com/hJgcnATIRi — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 29, 2024

NOW: ISRAELI STRIKES IN YEMEN 🚨 What we know so far: – According to Saudi Al-Arabiya, Israeli airstrikes m hit a power plant at the Hodeidah port. – Lebanese Al Mayadeen reports additional strikes on oil reserves in Ras Issa, near the Hodeidah port. – Yemeni media reports… pic.twitter.com/Gv4v1Ef51K — Open Source Intel (@Osint613) September 29, 2024

Israeli airstrike hit Hodeidah, Yemen, a short time ago, causing significant damage to the targeted area. https://t.co/kzEB6MtBwv pic.twitter.com/OIPpHF2w0Z — Open Source Intel (@Osint613) September 29, 2024

#اليمن.. لحظة انفجار خزان النفط في الحديدة بعد الغارة pic.twitter.com/B5yb2BCunf — الثانية (@AlthanytA) September 29, 2024