Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB συνέλαβε δύο ανθρώπους που κατηγορούνται ότι μετέφεραν στρατιωτικές πληροφορίες στις μυστικές υπηρεσίες του Κιέβου από την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι αρχές «συνέλαβαν δύο πράκτορες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών που μετέφεραν πληροφορίες για τις ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ξένη πλευρά», αναφέρει η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

FSB officers detained two agents of the Ukrainian special services in Crimea.#Ukraine #Russia #USA #NATO #WWIII☢️ pic.twitter.com/DfTlgd8vip

— Chronology (@Chronology22) September 27, 2024