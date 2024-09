Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι ένας ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι πιθανός, υπογραμμίζοντας όμως ότι υπάρχει πιθανότητα εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα και με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Ένας ολοκληρωτικός πόλεμος είναι πιθανός, αλλά θεωρώ πως υπάρχει επίσης η ευκαιρία – είμαστε ακόμα στο παιχνίδι για να πετύχουμε μια διευθέτηση που θα μπορούσε να αλλάξει θεμελιωδώς ολόκληρη την περιοχή», είπε ο Μπάιντεν στην εκπομπή «The View» του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Jon Finer, δήλωσε στον Barak Ravid του Axios ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν βλέπει έναν δρόμο για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό σε πραγματικό χρόνο στη Νέα Υόρκη και σε πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Finer.

