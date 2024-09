Η Τουρκία καταφέρθηκε χθες, Δευτέρα, εναντίον των πρόσφατων ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο χαρακτηρίζοντάς τις «προσπάθειες να συρθεί η περιοχή στο χάος» και ζητώντας να ληφθούν διεθνή μέτρα, καθώς και να σταματήσει η υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στη χώρα στοίχισαν χθες τη ζωή σε 492 ανθρώπους και ανάγκασαν χιλιάδες να διαφύγουν για να σωθούν.

Δείτε σχετική ανάρτηση του δημοσιογράφου Ραγκίπ Σοϊλού:

Turkey: “Israel’s attacks targeting Lebanon are a new stage in Israel’s efforts to drag the entire region into chaos.” pic.twitter.com/ZSqOKDDbjt

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 23, 2024