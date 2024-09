Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σε μια μητέρα τριών παιδιών από την Πενσιλβάνια 100 δολάρια για τα ψώνια της.

Δεν ήταν φυσικά τυχαίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, αν επανεκλεγεί στον Λευκό Οίκο.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε από την ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας δείχνει τον Τραμπ να δίνει τα χαρτονομίσματα σε μια γυναίκα που κάνει ταμείο σε σούπερ μάρκετ, στο Kittanning της Πολιτείας της Πενσιλβάνια, ενώ οι κάμερες τον περικυκλώνουν.

«Ορίστε, θα κατέβει λίγο», λέει καθώς δίνει στη γυναίκα τα χρήματα.

«Μόλις έπεσε 100 δολάρια» της είπε με την γυναίκα να απαντάει: «Σας ευχαριστώ πολύ».

«Θα το κάνουμε αυτό για σένα από τον Λευκό Οίκο, εντάξει;», συμπλήρωσε ο Τραμπ και απομακρύνθηκε.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό και να μειώσει το καθημερινό κόστος των ειδών πρώτης ανάγκης, όπως τα ψώνια και η βενζίνη, για τους Αμερικανούς, αν κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Δείτε το βίντεο:

President @realDonaldTrump helps a mom of 3 pay for her groceries ❤🇺🇸 pic.twitter.com/33ifPk2cXI

— Margo Martin (@margommartin) September 23, 2024