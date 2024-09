Αυτό το Φθινόπωρο έχει Γκόθαμ, μάγισσες, μυστήριο και… πασαρέλα

Η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει η φάση: Σειρά, παρέα και λιχουδιές στον καναπέ. Τώρα που ο καιρός κάνει διάφορα παιχνίδια και παίζει μέσα με όλα και με τα νεύρα μας, του κλείνουμε το μάτι και μένουμε σπίτι γιατί απλά περνάμε καλά και εκεί. Αυτό συμβαίνει βέβαια γιατί η ψυχαγωγία βρίσκεται μόλις ένα κλικ μακριά και μπροστά στην οθονάρα του σαλονιού.

Θα μου πεις «Παίζει όμως τίποτα καλό αυτόν τον καιρό;» και θα σου γνέψω όλο νόημα «Ω, ναι».

Από πού να αρχίσω;

The Penguin

Θα ξεκινήσω με τη μεγάλη μορφή της Γκόθαμ Σίτι που ανταγωνίζεται επάξια την άλλη μεγάλη μορφή Τζόκερ. Ο λόγος για τον πιο κακό Πιγκουίνο, aka Oswald Cobblepot, που έχει δει ο πραγματικός και μυθικός πλανήτης ever, που ενσαρκώνει μοναδικά ο αγνώριστος για τον ρόλο Colin Farrell.

Από το τρέιλερ και μόνο καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για τη σειρά που θα μιλάνε όλοι τους επόμενους μήνες. Σχετικά με το στόρι, η showrunner Lauren LeFranc δήλωσε σε μια συνέντευξη ότι η σειρά έχει επηρεασθεί από την ταινία Scarface, που περιγράφει την άνοδο στην εξουσία του υποκόσμου: για τους κακούς της Μαφίας που δείχνουν να είναι larger than life (μεγαλύτεροι από τη ζωή την ίδια) αλλά που στην περίπτωση του αντιήρωα μας, πρόκειται απλά για έναν πολύ περίπλοκο άνθρωπο, με μία πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα του. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που γνωρίζουμε πράγματα για την οικογένειά του, μαθαίνουμε για τον σύνθετο χαρακτήρα του και την ανάγκη του να νιώσει και να γίνει πιο σημαντικός, στο πιο σκοτεινό κομμάτι της ήδη σκοτεινής Γκόθαμ.

Ακριβώς μετά τα γεγονότα της ταινίας THE BATMAN (2022) του Ματ Ριβς, αυτή η πρωτότυπη σειρά του ΗΒΟ κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Vodafone TV στις 20/09.

8 επεισόδια διαθέσιμα αμέσως μετά την προβολή τους στην Αμερική.

Και μετά τη μεγάλη DC Comics (Superman, Batman, Wonder Woman κα), πάμε στην άλλη μεγάλη που ακούει στο όνομα Marvel Comics (Spider-Man, Iron Man, The Avengers, The X-Men κα).

AGATHA ALL ALONG

Δεν είναι τυχαία τα taglines. Revenge is a witch. We’re So Back, Witches. Η Agatha Harkness με τη βοήθεια ενός believer εφήβου θα κερδίσει την ελευθερία της και μαζί με αυτήν και τις δυνάμεις της, δοκιμάζοντας τον θρυλικό Δρόμο των Μαγισσών. Εκεί, μία σειρά δοκιμασιών περιμένει τις θαρραλέες, που αν τα καταφέρουν και βγουν ζωντανές, ανταμείβονται με ό,τι επιθυμούν. Και λέμε θαρραλέες γιατί μαζί με την Agatha και τον έφηβο βρίσκουμε μία απεγνωσμένη ομάδα μαγισσών που δοκιμάζονται μαζί στον μαγικό αυτό επικίνδυνο Δρόμο. Τι περιμένει την πόλη του Westview που βάλλεται από μία σειρά τραγωδιών;

Αν και είναι ο πρώτος χαρακτήρας που δεν βασίζεται σε κάποιο δικό του βιβλίο κόμικ με την υπογραφή της Marvel, το Spin-off του WandaVision (2021) και με ηρωίδα την μάγισσα Agatha έρχεται για να μας συναρπάσει. Το AGAΤΗA ALL ALONG είναι η νέα πρωτότυπη σειρά της Marvel για το Disney+ και κάνει πρεμιέρα στις 19/09 στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

In Vogue: The 90’s

Όσοι ζήσαμε αυτήν την δεκαετία ξέρουμε τι σήμαινε η μόδα, τα τοπ μόντελ και τα περιοδικά μόδας που παντοδύναμα τότε δημιουργούσαν την ποπ κουλτούρα της εποχής. (Ξανα)ζούμε λοιπόν αυτή την μοναδική δεκαετία, αυτή τη φορά μέσα από τα μάτια των συντακτών της Vogue: Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman και φυσικά την Anna Wintour.

Πασαρέλες, θρυλικά εξώφυλλα, πλούτος και μία ζωή βγαλμένη πραγματικά από ταινία σε μία σειρά όπου το κάθε ένα από τα έξι επεισόδια, επικεντρώνεται σε μια καθοριστική στιγμή της δεκαετίας του ’90. Αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στη χρυσή εποχή της βιομηχανίας της μόδας πλαισιώνουν συνεντεύξεις από ένα A-list cast, μεταξύ των οποίων οι Claudia Schiffer, Donna Karan, Elizabeth Hurley, Gwyneth Paltrow, Hillary Clinton, Jean Paul Gaultier, John Galliano, Kate Moss, Kim Kardashian, Linda Evangelista, Marc Jacobs, Mary J. Blige, Michael Kors, Missy Elliott, Miuccia Prada, Naomi Campbell, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Stella McCartney, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Vera Wang, Victoria Beckham και πολλούς ακόμα. Πόση χρυσόσκονη να αντέξει μία σειρά;

Το IN VOGUE: THE 90s είναι ένα ντοκιμαντέρ της HULU που παίζει αποκλειστικά στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV. Τα πρώτα 3 επεισόδια έκαναν πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+. To δεύτερο μέρος της πρωτότυπης σειράς θα είναι διαθέσιμο στις 20 Σεπτεμβρίου.

REBUS



Όσοι διαβάζουν αστυνομική λογοτεχνία γνωρίζουν. Ο πολυβραβευμένος Σκωτσέζος Sir Ian James Rankin είναι άλλωστε ο πιο δημοφιλής συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας της Μεγάλης Βρετανίας. Έγινε γνωστός από μία σειρά εγκλημάτων με ήρωα (ή μήπως αντιήρωα) τον Inspector Rebus, που έχει πουλήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα, σε 36 γλώσσες. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν 10 από τα 37 (μέχρι τώρα) βιβλία του.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να απολαύσουμε κάποιες ιστορίες του στη μικρή οθόνη. Η νέα βρετανική τηλεοπτική πρόταση με τον ομώνυμο τίτλο, ακολουθεί τον ντεντέκτιβ σε δύσκολα μονοπάτια. Ο νεαρός John Rebus, περνώντας μία πολύ δύσκολη προσωπική φάση με μία τοξική σχέση από τη μία και παραγκωνισμένος από τη ζωή της κόρης του από την άλλη, παρασύρεται σε μια βίαιη εγκληματική σύγκρουση που γίνεται προσωπική, όταν ο αδερφός του Michael, ένας πρώην στρατιωτικός, ξεπερνά τα όρια στην εγκληματικότητα για να στηρίξει την οικογένειά του.

Σε έναν κόσμο που ζει μία κρίση αξιών έχει ακόμα νόημα ο νόμος; Ποιο δρόμο τελικά θα διαλέξει σε αυτό το κρίσιμο ψυχολογικό σταυροδρόμι;

Η σειρά εθισμός της Viaplay παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV και είναι ήδη διαθέσιμο!

Only Murders in the Building S4

Αυτή η αμερικανική κωμική-δραματική τηλεοπτική σειρά μυστηρίου των Steve Martin και John Hoffman δεν έφτασε τυχαία στην 4η σεζόν. Η παρέα των Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) και Oliver (Martin Short) για άλλη μια φορά ψάχνει απαντήσεις για έναν φόνο που μπορεί αρχικά να είχε άλλον στόχο. Τον Charles; Η υπόθεση γίνεται πιο προσωπική, τη στιγμή ακριβώς που το θύμα ετοιμαζόταν να γιορτάσει την επιτυχημένη πρεμιέρα της παράστασης στο Broadway. Μα τι σας λέω; Την 3η σεζόν την είδατε; Μήπως πρέπει να τη δείτε για να μην κάνω spoilers; Σε κάθε περίπτωση η επιτυχημένη τους σειρά podcasts πρόκειται να γίνει ταινία και η παρέα πάει Χόλιγουντ. Σε αυτή τη σεζόν θα δείτε πολλά ακόμα αγαπημένα πρόσωπα όπως τον Zach Galifianakis, τη Meryl Streep, την Eva Longoria και πολλούς ακόμα, που δίνουν μία πραγματική αίσθηση Χούλιγουντ στη «σκηνή».

Ο τέταρτος κύκλος του ONLY MURDERS IN THE BUILDING είναι διαθέσιμος στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

