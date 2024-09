Επιμένει στις χυδαιότητες περί μεταναστών που τρώνε κατοικίδια ο Τζέι Ντι Βανς – «Έχω μαρτυρίες»

Τόσο περήφανος φαίνεται να είναι για τους χυδαίους και ρατσιστικούς ισχυρισμούς των Ρεπουμπλικάνων, σχετικά για μετανάστες που τρώνε ζώα, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος τους Τζέι Ντι Βάνς, που αποφάσισε να τις επαναλάβει.

Αυτή τη φορά μάλιστα, μιλώντας στο CNN, επεσήμανε ότι είναι καταγγελίες «από πρώτο χέρι από ψηφοφόρους που του είπαν ότι αυτό συμβαίνει», χωρίς να παραθέσει τα στοιχεία.

«Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αγνόησαν εντελώς αυτά τα πράγματα μέχρι που ο Ντόναλντ Τραμπ και εγώ αρχίσαμε να μιλάμε για memes με γάτες. Αν πρέπει να δημιουργήσω ιστορίες ώστε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να δώσουν πραγματικά προσοχή στα βάσανα του αμερικανικού λαού, τότε αυτό θα κάνω», είπε ο γερουσιαστής του Οχάιο.

Εγκαλώντας τον για το γεγονός ότι ο ίδιος παραδέχθηκε ότι «δημιουργούν» μια ιστορία, ο Βανς ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι «λέω ότι δημιουργούμε μια ιστορία, δηλαδή τη δημιουργούμε για να εστιάσουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σε αυτήν».

«Οι καταγγελίες έρχονται από πρώτο χέρι, από τους ψηφοφόρους μου. Λέω ότι δημιουργούμε μια ιστορία, δηλαδή δημιουργούμε να εστιάσουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σε αυτήν. Δεν δημιούργησα 20.000 παράνομους μετανάστες που έρχονταν στο Σπρίνγκφιλντ χάρη στις πολιτικές της Κάμαλα Χάρις. Οι πολιτικές της το έκαναν αυτό».

Οι ισχυρισμοί για τους μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις από τότε που ο Βανς άρχισε να τους επαναλαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκστρατεία του Τραμπ τις ενίσχυσε γρήγορα και στη συνέχεια ο Βανς αναγνώρισε ότι «είναι πιθανό, φυσικά, όλες αυτές οι φήμες να αποδειχθούν ψευδείς».

Όμως ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ενώπιον ενός ακροατηρίου δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ με την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Kamala Harris dropped 20,000 Haitian migrants into a small Ohio town and chaos has ensued.

Housing shortages have caused rents to skyrocket, hospitals are overrun, schools are ill-equipped to teach students who don’t speak English, and the roads are unsafe as unlicensed drivers… pic.twitter.com/pra9d3TfwM

— JD Vance (@JDVance) September 15, 2024