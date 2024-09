Ο αετός που πυροβολήθηκε θανάσιμα από θηροφύλακα το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Νορβηγία αφότου επιτέθηκε σε ένα νήπιο, είχε επιτεθεί προηγουμένως σε αρκετούς ανθρώπους, ανακοίνωσαν σήμερα οι νορβηγικές αρχές, επικαλούμενες τη «μη φυσιολογική συμπεριφορά» του αρπακτικού, η οποία ίσως οφείλεται σε παράνομη εκτροφή σε καθεστώς αιχμαλωσίας.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, αυτός ο βασιλικός αετός είχε πέσει πάνω σε ένα κοριτσάκι 20 μηνών που έπαιζε στο οικογενειακό αγρόκτημα στο Όρκλαντ, στην κεντρική Νορβηγία.

Η μητέρα του κοριτσιού και ένας γείτονας δυσκολεύονταν να απωθήσουν το αρπακτικό προτού αυτό πυροβοληθεί από έναν θηροφύλακα.

«Ο αετός εμφανίστηκε από το πουθενά και άρπαξε το μικρότερο κοριτσάκι μας, έπεσε καταπάνω του», είπε ο πατέρας της μικρούλας, η οποία χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της.

Μετά την επίθεση αυτή, τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αρκετά παρόμοια περιστατικά που είχαν σημειωθεί πρόσφατα, και μέχρι τότε ήταν πολύ σπάνια, σε διάφορα μέρη της χώρας.

Δείτε σχετικό βίντεο:

A golden eagle attack in Norway, one of many. The other day an eagle attacked a 1 year old 3 times before the mother strangled the life out of the eagle (wtf is wrong with animals nowadays?) pic.twitter.com/Enl1LsPFtJ

— ♡✰❤Veronicat♡❥♡ ‏✌ (@Veroniquehh) September 10, 2024