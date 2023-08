Μια γυναίκα από το Τέξας δέχθηκε επίθεση από ένα γεράκι και ένα φίδι ταυτόχρονα, όταν το τεράστιο πτηνό έριξε κατά λάθος επάνω της το ερπετό που προοριζόταν για τροφή του.

Θύμα της απρόσμενης επίθεσης η 64χρονη Peggy Jones, η οποία εκείνη την στιγμή κούρευε το γκαζόν στον κήπο της.

Το φίδι τυλίχτηκε γύρω από το χέρι της και άρχισε να χτυπά το πρόσωπό της καθώς το γεράκι προσγειώθηκε επίσης επάνω της, βυθίζοντας τα νύχια του στην σάρκα της.

Η άγρια επίθεση της άφησε κοψίματα και μώλωπες στο χέρι και το πρόσωπό της.

«Καθώς προσπαθούσα να ελευθερώσω το χέρι μου και να αφαιρέσω το φίδι, αυτό τυλίχτηκε γύρω από το χέρι μου», είπε στο CBS News.

