Τα πτώματα πέντε γυναικών από την υποσαχάρια Αφρική και ενός μωρού βρέθηκαν σε μια παραλία κοντά στο Μοναστίρ της Τυνησίας, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών.

Τα πτώματα των μεταναστών εντοπίστηκαν την Τετάρτη, είπε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Μοναστίρ, Φαρίντ Τζα, υπογραμμίζοντας ότι από τη νεκροψία-νεκροτομή εξακριβώθηκε ότι οι πέντε γυναίκες και το μωρό πέθαναν από πνιγμό την περασμένη εβδομάδα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Tunisian coast guards recovered the bodies of five African women migrants and a baby in waters off the town of Monastir, a judge said this Thursday.https://t.co/P4n0TkQyMG pic.twitter.com/nfduSUXdLF

— Channel Africa (@channelafrica1) September 12, 2024