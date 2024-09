Έρχεται το PlayStation 5 Pro: Πόσο θα κοστίζει και ποια τα χαρακτηριστικά του

Gamers του κόσμου ενωθείτε! Μετά από αρκετούς μήνες που φημολογείται ότι η Sony θα επιστρέψει με νέο, αναβαθμισμένο υλικό, η εταιρεία ανακοίνωσε, τελικά, επίσημα τη νέα κονσόλα PlayStation 5. Πρόκειται για μια ισχυρότερη εκδοχή, για ένα PS5 Pro. Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του Astro Bot, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε πωλήσεις, ενός παιχνιδιού που αγαπήθηκε αμέσως από κοινό και κριτικούς, η Sony επανέρχεται με την επίσημη ανακοίνωση της νέα εκδοχής του PlayStation 5.

Τα νέα χαρακτηριστικά του PlayStation 5 Pro

Σε μία παρουσίαση της εν λόγω κονσόλας ο Μάρκ Σέρνι, επικεφαλής αρχιτέκτονας της 5ης κονσόλας της Sony (και όχι μόνο, καθώς είχε δουλέψει και στο PS4, μεταξύ άλλων), ανέλυσε τα νέα χαρακτηριστικά. Ο Σέρνι εξήγησε πώς οι δημιουργοί παιχνιδιών έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του PS5 και να δώσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά τόνισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα γραφικά θα μπορούσαν να «ξεκλειδωθούν» μέσω μιας πιο ισχυρής κονσόλας. Μάλιστα, μίλησε για τα ξεχωριστά modes γραφικών, όπως αυτό που στοχεύει σε υψηλότερο frame rate, το οποίο είναι και αυτό που, όπως είπε ο Σέρνι, προτιμά η πλειοψηφία των gamers. Ωστόσο, modes τέτοιου τύπου μειώνουν την ανάλυση και την ποιότητα των γραφικών, για να μπορέσουν να επιτύχουν καλύτερο αποτέλεσμα στον ρυθμό των καρέ που βλέπουμε στην οθόνη.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, η νέα εκδοχή της κονσόλας θα έχει αυξημένη GPU, γρηγορότερη μνήμη και, έτσι, θα κάνει render κατά 45% γρηγορότερα. Στη συνέχεια, ο Σέρνι ενημέρωσε ότι στο PS5 Pro θα δούμε βελτιωμένο Ray Tracing (τεχνική αποτύπωσης του φωτός σε ψηφιακό περιβάλλον).

Τέλος, ανακοίνωσε ότι στη νέα κονσόλα θα υπάρχει hardware για machine learning, μια online βιβλιοθήκη που ονομάζεται PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), που θα αναλύει τις εικόνες των παιχνιδιών πίξελ-πίξελ και θα στοχεύει στην πρόσθεση λεπτομερειών, ώστε να αυξάνει την ανάλυση που βλέπουμε με τα μάτια μας.

Ήδη υπάρχοντα παιχνίδια αναμένεται να υποστηριχθούν από τις δυνατότητες της κονσόλας PS5 Pro -η παρουσίαση έδειξε στιγμιότυπα από το The Last of Us Part II, μεταξύ άλλων.

Οι αναβαθμίσεις του PS5 Pro, όπως αναφέρεται στο PS Blog:

Αναβαθμισμένη GPU: Με το PS5 Pro, αναβαθμίστηκε σε μια GPU που διαθέτει 67% περισσότερες μονάδες υπολογισμού από την τρέχουσα κονσόλα PS5 και 28% ταχύτερη μνήμη. Συνολικά, αυτό επιτρέπει έως και 45% ταχύτερη απόδοση για το gameplay, κάνοντας την εμπειρία πολύ πιο ομαλή.

Προηγμένο ray tracing: Προστέθηκε ακόμα πιο ισχυρό ray tracing που παρέχει πιο δυναμική αντανάκλαση και διάθλαση του φωτός. Αυτό επιτρέπει στις ακτίνες να εκπέμπονται με διπλάσια, και μερικές φορές με τριπλάσια, ταχύτητα σε σχέση με την τρέχουσα κονσόλα PS5.

AI-Driven Upscaling: Όσον αφορά επίσης το PlayStation Spectral Super Resolution, ένα AI-driven upscaling που χρησιμοποιεί μια τεχνολογία βασισμένη στη μηχανική μάθηση για να παρέχει εξαιρετικά ευκρινή εικόνα προσθέτοντας εξαιρετική ποσότητα λεπτομέρειας.

Πόσο θα κοστίζει το PS5 Pro και πότε θα είναι διαθέσιμο

Η νέα κονσόλα θα κοστίζει 799 ευρώ, σύμφωνα με την παρουσίαση. Το PS5 Pro θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου 2024, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ενώ οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν στις 26 Σεπτεμβρίου.