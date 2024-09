Γερμανία και ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις σε ΝΑΤΟ και ΕΕ

Χάκερ της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU της Ρωσίας πραγματοποίησαν σειρά κυβερνοεπιθέσεων εναντίον του ΝΑΤΟ και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε την Δευτέρα η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών Bundesverfassungsschutz.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η υπηρεσία ανέφερε ότι ταυτοποίησε τη ρωσική ομάδα σε συνεργασία με το FBI, την αμερικανική υπηρεσία εθνικής ασφάλειας NSA, την αμερικανική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας CISA και διεθνείς εταίρους.

Η προειδοποίηση για τη ρωσική «Μονάδα 29155»» έρχεται την ώρα που η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ επαγρυπνούν για επιχειρήσεις κατασκοπείας και χάκινγκ από το Κρεμλίνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

#FBI, #BfV_Bund and other international partners are currently warning against a cyber group of the GRU unit 29155, which has carried out cyber attacks and other reconnaissance activities against targets in NATO and EU countries. For further information ➡ https://t.co/aPrsTjzWYq https://t.co/PTA55T8AdH

— Bundesamt für Verfassungsschutz (@BfV_Bund) September 9, 2024