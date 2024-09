Τα μέλη του πληρώματος του επιβατικού αεροσκάφους το οποίο συνετρίβη την 9η Αυγούστου στη Βραζιλία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 62 επιβαίνοντες ανέφεραν λίγο πριν από το δυστύχημα πως υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα αποπαγοποίησης, σύμφωνα με προκαταρκτικό πόρισμα ερευνητών που παρουσιάστηκε χθες Παρασκευή.

Η συντριβή του δικινητήριου αεροπλάνου που κατασκευάζει η γαλλοϊταλική βιομηχανία ATR ήταν η χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη βραζιλιάνικη επικράτεια εδώ και 17 χρόνια.

Το αεροσκάφος της Voepass εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια), προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους στο Σαν Πάουλου.

Συνετρίβη στη Βινιέντου, κάπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σαν Πάουλου, στον κήπο συγκροτήματος κατοικιών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 58 επιβαίνοντες και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Σοκαραριστικά βίντεο τα οποία τράβηξαν περίοικοι και τα οποία μεταδόθηκαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το αεροσκάφος σε ελεύθερη πτώση ως το έδαφος.

Το ATR 72 έπεσε 4.000 μέτρα μέσα σε ένα λεπτό.

