Φρίκη στο Κάνσας: Δύο 13χρονες κατηγορούνται για τη δολοφονία 93χρονης με τσεκούρι

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η δολοφονία μίας 93χρονης στο Κάνσας από δύο 13χρονα κορίτσια. Το έγκλημα έγινε πέρυσι, αλλά η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2023, δύο εβδομάδες πριν η Joanne Johnson γίνει 94 ετών, δύο ανήλικες μπήκαν στο σπίτι της και κρατώντας ένα τσεκούρι τη χτύπησαν βάναυσα σε όλο το σώμα, ειδικά στο κεφάλι.

«Το σπίτι ήταν γεμάτο αίμα, έμοιαζε απίστευτο… Ήταν κυριολεκτικά αγνώριστη από τα χτυπήματα. Την αναγνώρισα μόνο από τα παπούτσια που φορούσε», δήλωσε ο γιος της, Tim.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει το κίνητρο του εγκλήματος, όπως και τα στοιχεία των κοριτσιών, καθώς είναι ανήλικες. Ο πατέρας ενός εκ των δύο εφήβων, μιλώντας σε τοπικό σταθμό, ισχυρίστηκε πως τα κορίτσια είναι αθώα και ότι ευθύνεται ένας άγνωστος άνδρας.

«Η κόρη μου και η φίλη της περπατούσαν σε ένα πάρκο την ημέρα της δολοφονίας, όταν ένας λευκός άνδρας πλησίασε και τις ανάγκασε να πάνε στο σπίτι της Johnson… Ο άνδρας άρπαξε ένα σκουριασμένο τσεκούρι από το γκαράζ και χτύπησε την γυναίκα μέχρι θανάτου», είπε ο πατέρας.

Επίσης, ανέφερε πως η κόρη του κρατούσε τα χέρια της πάνω από τα αυτιά της φίλης της για να μην μπορεί να ακούσει τι συνέβαινε και ότι ο άνδρας είχε πει στα κορίτσια ότι θα σκότωνε τις ίδιες και τις οικογένειές τους αν έλεγαν σε κανέναν τι συνέβη.

Η συγκεκριμένη θέση παρουσιάστηκε και στις αρχές, αλλά δεν έπεισε, με αποτέλεσμα οι ανήλικες να περιμένουν να περάσουν από δίκη για τη δολοφονία της 93χρονης.

