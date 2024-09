Ματ Λε Μπλανκ: Αγνώριστος ο Τζόι από τα «Φιλαράκια» σε σπάνια έξοδό του στο Λος Άντζελες

Για μια δεκαετία, από το 1994 έως το 2004, ήταν ο χαβαλές, ο αφελής και ο ωραίος της παρέας. Ο λόγος για τον Ματ Λε Μπλανκ, τον ηθοποιό που γνωρίσαμε όλοι ως Τζόι από τη σειρά τα «Φιλαράκια». Βέβαια από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στις μικρές οθόνες μας έως σήμερα έχουν περάσει τρεις δεκαετίες και καο ο Λε Μπλανκ έχει πάψει προ πολλού να είναι ο χαλαρός 30αρης που ψάχνει τα βήματά του.

Έχοντας κλείσει τα 57 του χρόνια πριν από μερικές εβδομάδες, ο γνωστός ηθοποιός τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει αρκετά τους επαγγελματικούς του ρυθμούς – πάει μια δεκαετία από τότε που εμφανίστηκε για τελευταία φορά στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Lovesick» και τέσσερα χρόνια από τότε που έπεσαν οι τίτλοι τέλους της σειράς «Man with a Plan». Όπως και έχει μειώσει κατά πολύ τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Μια τέτοια έκανε την Παρασκευή στο Λος Άντζελες και τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά. Ο Ματ Λε Μπλανκ είχε βγει βόλτα, φανερά κουρασμένος και ντυμένος casual – μαύρο μπλουζάκι, σκούρο τζιν, γκρι αθλητικά και baseball cap. Μάλιστα, αυτή ήταν από τις σπάνιες εμφανίσεις του μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, ο οποίος τον επηρέασε πάρα πολύ.

Matt LeBlanc, 57, looks almost unrecognizable during rare outing in LA https://t.co/pqXNRjfYp3 pic.twitter.com/gRouBcq7tj

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 7, 2024