Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον γάμο της

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου στα Χανιά.

Έχοντας δίπλα τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς και με τον Κώστα Κοκκινάκη κουμπάρο, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης.

Η νύφη έκανε την ανατροπή κατά την άφιξή της φτάνοντας συνοδευόμενη από τον πατέρα της με ένα ανοιχτό τζιπ με την ίδια να κάθεται πίσω. Την πρώτη της ανάρτηση έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη το βράδυ της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου μετά τον γάμο της. Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκε η οικογένεια τους και πολλοί φίλοι και συνάδελφοι τους.

Η ανάρτηση της νύφης και οι φωτογραφίες από τη γαμήλια νύχτα και το πάρτι

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να δημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες από αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, ενώ στη λεζάντα επέλεξε να χρησιμοποιήσει μερικούς στίχους από το τραγούδι «Lovesong» των The Cure.

«However far away, However long I stay, Whatever words I say. I will always love you.» έγραψε.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε το μεγάλο γαμήλιο πάρτι στην παραλία Φαλάσαρνα. Εκεί, ο Γρηγόρης Μόργκαν και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πόζαραν στο φωτογραφικό φακό, ενώ μπαίνοντας χορευτικά στο πάρτι, δέχτηκαν χειροκροτήματα και ευχές για τον έγγαμο βίο του.