Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε παρομοίασε την αποτυχία του κόσμου να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους από τις ισραηλινές θηριωδίες με προηγούμενες αποτυχίες στην προστασία των θυμάτων κατά τη διάρκεια των γενοκτονιών στη Ρουάντα και τη Βοσνία.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε δήλωσε ότι η βία κατά των Παλαιστινίων «όπως ήταν αναμενόμενο» κλιμακώνεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου 637 άνθρωποι – μεταξύ των οποίων 151 παιδιά – έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις και τους εποίκους από τον Οκτώβριο.

Η Αλμπανέζε χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητική» τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ ότι η κατεχόμενη Δυτική Όχθη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το ίδιο με τη Γάζα – όπου περισσότεροι από 40.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε 11 μήνες πολέμου που διεξάγουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

«Είμαστε τυφλοί στην επανάληψη της ιστορίας;» διερωτάται η Αλμπανέζε.

«Η αποτυχία του κόσμου να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους απηχεί τις αποτυχίες του με τους Βόσνιους και τους Τούτσι, παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν μετά το Ολοκαύτωμα για την αποτροπή τέτοιων φρικαλεοτήτων», δήλωσε.

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα θάβονται συνολικά, ένα προς ένα».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

EMERGENCY IN THE WEST BANK & EAST JERUSALEM:

Predictably, violence against all Palestinians under Israel’s unlawful occupation is dangerously escalating. In the past 11 months, Israeli forces have killed 637 Palestinians, including 151 children, amid military assaults, raids,…

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 29, 2024