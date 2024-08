Αρραβωνιάστηκε ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζάστιν Θερού

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζάστιν Θερού, αρραβωνιάστηκε την 30χρονη σύντροφό του Nicole Brydon Bloom μετά από έναν χρόνο σχέσης.

Ο 53χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζάστιν Θερού έκανε την πρόταση γάμου στη συνάδελφό του στην Ιταλία, όπου βρέθηκε το ζευγάρι για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Οι θαυμαστές άρχισαν να υποψιάζονται τον αρραβώνα του Τζάστιν Θερού αφού η σύντροφός του περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί του, φορώντας ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Η Nicole Brydon Bloom δεν απέφυγε να κρύψει το αριστερό της χέρι, τοποθετώντας το στον κορμό και το χέρι του Τζάστιν Θερού κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους.

Η ηθοποιός του Here On Out εντυπωσίασε με ένα ολόλευκο αμάνικο ζιβάγκο φόρεμα με άνοιγμα στην πλάτη.

Ο διάσημος ηθοποιός και η Nicole Brydon Bloom, που συνδέθηκαν για πρώτη φορά ρομαντικά τον Φεβρουάριο του 2023, παρακολούθησαν το κινηματογραφικό φεστιβάλ για τη νέα ταινία του ηθοποιού «Σκαθαροζούμης», η οποία πρόκειται να βγει στις αίθουσες τον επόμενο μήνα.

Η καλή σχέση με την Τζένιφερ Άνιστον

Ο Τζάστιν Θερού και η σύντροφός του έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair το 2024, φορώντας ολόμαυρα σύνολα.

Οι δύο ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο του 2023. Τον επόμενο μήνα το ζευγάρι απαθανατίστηκε να δειπνεί μαζί με τους γονείς της Nicole Brydon Bloom.

Ο Τζάστιν Θερού ήταν στο παρελθόν παντρεμένος με την πρωταγωνίστρια από τα «Φιλαράκια» Τζένιφερ Άνιστον. Ο γάμος τους κράτησε από το 2015 έως το 2018.

Οι δύο πρώην σύντροφοι διατήρησαν καλή σχέση μετά τον χωρισμό τους και εθεάθησαν να απολαμβάνουν δείπνο μαζί στο hotspot διασημοτήτων Il Cantinori στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο του 2023.