Η ΕΕ καταδικάζει τη σφαγή στην Μπουρκίνα Φάσο με «εκατοντάδες» θύματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «καταδικάζει» την «τρομοκρατική» ενέργεια του Σαββάτου που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «εκατοντάδες» άνθρωποι, «κυρίως άμαχοι» στον κεντρικό-βόρειο νομό της Μπουρκίνα Φάσο, τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Frederick Florin via Reuters) σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη από τις υπηρεσίες του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο την τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε από την ΟΥΙΜ την 24η Αυγούστου στο Μπαρσαλογκό, στον κεντρικό-βόρειο νομό της Μπουρκίνα Φάσο. Αυτή η νέα επίθεση ευρείας κλίμακας είχε εκατοντάδες θύματα, κυρίως αμάχους», τόνισε ο κ. Μπορέλ.

Video has emerged showing Burkina Faso’s Barsalogho residents were digging trenches for military before jihadist attacked them and killed 208 on Saturday

The residents, unaware of the danger that awaited them, were accused of collaborating with security forces by jihadists who… pic.twitter.com/q2L23dBkrX

