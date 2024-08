Πρώην αιρετός στο Λας Βέγκας (Νεβάδα, δυτικά στις ΗΠΑ) καταδικάστηκε χθες Τετάρτη να εκτίσει ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία, το 2022, δημοσιογράφου – ερευνητή, ο οποίος είχε αναφερθεί σε ρεπορτάζ του σε παρενοχλήσεις και ευνοιοκρατία στην υπηρεσία που διηύθυνε ο πολιτικός.

Στη δίκη, το σώμα ενόρκων άκουσε ότι ο κατηγορούμενος, ο Ρόμπερτ Τέγες, κρύφτηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 έξω από το σπίτι του Τζεφ Γκέρμαν, έμπειρου ρεπόρτερ, και κατόπιν τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Οι ένορκοι έκριναν ομόφωνα πως η δολοφονία έγινε «από πρόθεση» και «εκ προμελέτης».

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη», είπε στον Τύπο ο Στιβ Γούλφσον, εισαγγελέας της κομητείας Κλαρκ, στη Νεβάδα.

«Η σημερινή ετυμηγορία θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα, και το μήνυμα αυτό είναι σαφές: οποιαδήποτε απόπειρα να φιμωθούν ΜΜΕ, ή να εκφοβιστούν δημοσιογράφοι, δεν θα γίνει ανεκτή», πρόσθεσε.

