Φεστιβάλ ταινιών οργανώνει η ΚΝΕ – Masterclass με τον Εμίρ Κουστουρίτσα

Στον ιστορικό κινηματογράφο Τριανόν στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της ΚΝΕ, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ ταινιών της ΚΝΕ εντάσσεται στη σειρά εκδηλώσεων για το 50ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, με την περίοδο αιτήσεων συμμετοχής να ολοκληρώνεται με κατάθεση εκατοντάδων ταινιών μικρού μήκους, αποδεικνύοντας το τεράστιο ενδιαφέρον από νέους σκηνοθέτες.

Στο Φεστιβάλ θα προβληθούν σε 4 ενότητες 23 ταινίες μικρού μήκους, γυρισμένες από το 2021 έως και το 2024. Σε κάθε προβολή περιλαμβάνονται ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, όπως και πειραματικές, ενώ μετά από κάθε ενότητα θα ακολουθεί συζήτηση με τους σκηνοθέτες. Η σύνθεση των ταινιών περιλαμβάνει σπουδαστικές και επαγγελματικές ταινίες, μεταξύ αυτών ταινίες με συμμετοχές και διακρίσεις σε αναγνωρισμένα Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας κ.ά.

Masterclass με τον Emir Kusturica

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί masterclass με τον Emir Kusturica, με θέμα τις ταινίες μικρού μήκους, τη σχέση τους με το ξεκίνημα ενός σκηνοθέτη, τις δικές του εμπειρίες από τις πρώτες απόπειρες κατασκευής ενός κινηματογραφικού κόσμου, τον ρόλο της ταινίας μικρού μήκους στον κινηματογράφο κ.ά. Στο τέλος της παρουσίασης θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις από το κοινό.

Η Επιτροπή Πολιτισμού του ΚΣ της ΚΝΕ ευχαριστεί κάθε σκηνοθέτη και δημιουργό που τίμησε με την συμμετοχή και την ανταπόκρισή του στο κάλεσμά της το Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, στο πλαίσιο του οποίου οργανώνεται και το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Όσες ταινίες δεν προβληθούν στις διήμερες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν σε ημέρες προβολών στο Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ – “Μάνος Λοϊζος” (Τροίας 36, Αθήνα), το επόμενο διάστημα.

Το πρόγραμμα του 2ου Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της ΚΝΕ

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

19:30 Έναρξη 2ου Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της ΚΝΕ

Χαιρετισμός από τη Μυρτώ Πετάση, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ και επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτισμού του ΚΣ.

20:00 Προβολές Ταινιών – Α’ Μέρος

Why won’t you dance, Πηνελόπη Μαυροψαρίδη, 2023

Cab driver, Μαγδαληνή Νένου, 2024

Not in your life, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, 2024

Socks, Αγγελική Παρδαλίδου, 2022

Thief, Matteo Pizzocaro, 2023

Ostomachion the battle of the bones, Μαίρη Κλαμπούρα, 2024

21:00 Q&A με σκηνοθέτες

21:45 Διάλειμμα

22:00 Προβολές Ταινιών – Β’ Μέρος

A (almost) perfect story, Γιώργος Ζαλογιάννης, 2024

A la carte, Ταξιάρχης Δεληγιάννης & Βασίλης Τσιουβάρας, 2021

Ilats, Ελισάβετ Λαλουδάκη, Massimo Pizzocaro 2024

Fiori, Κριστιάν Ξυπολιάς, 2021

Αθήνα, αγάπη μου, Δημήτρης Κεχρής, 2022

Blood flows, Γιάννης Ανδριάς, 2022

The road to everything, Αντώνης Κορδάτος, 2024

23:20 Q&A με σκηνοθέτες

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου

18:30 Χαιρετισμός από την Κέλλυ Παπαϊωάννου, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ

19:00 Masterclass από τον Emir Kusturica με θέμα την ταινία μικρού μήκους

Στο masterclass ο Emir Kusturica θα μιλήσει για τη σχέση της ταινίας μικρού μήκους με το ξεκίνημα ενός σκηνοθέτη, τις δικές του εμπειρίες από τις πρώτες απόπειρες κατασκευής ενός κινηματογραφικού κόσμου, τον ρόλο της ταινίας μικρού μήκους στο κινηματογράφο. Στο τέλος της παρουσίασης θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις από το κοινό.

20:30 Διάλειμμα

20:45 Προβολές ταινιών – Α’ Μέρος

Mimosa, Εκάτη Κουκουτσάκη, 2024

Greta Thunberg, Αντώνης Γιαβρόγλου, 2024

Wings, Φοίβος Ήμελλος, 2023

Τhe Basket, Άρης Λεχουρίτης, 2022

Enduro, Δήμος Γκάνας, 2024

21:45 Q&A με σκηνοθέτες

22:30 Διάλειμμα

22:45 Προβολές ταινιών – Β’ Μέρος

Short draft, Σπυρίδων Παπασπύρου, 2023

Αερολίν, Αλέξης Κουκιάς – Παντελής, 2023

Pizza advice, Σταύρος Αποστολόπουλος, Δημήτρης Τσώλης, 2024

Σκηνή πας ο βίος, Ρωξάνη Μετζικώφ, 2021

Το θερμοκήπιο, Γιώργος Γεωργακόπουλος, 2023

00:00 Q&A με σκηνοθέτες