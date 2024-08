Υπόθεση Telegram: Στο στόχαστρο των Αρχών και ο αδερφός του CEO

ι γαλλικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Telegram Πάβελ Ντούροφ και τον αδελφό του, Νικολάι, τον Μάρτιο, σύμφωνα με ένα γαλλικό έγγραφο που επικαλείται σε δημοσίευμά του το Politico.

Το έγγραφο καταδεικνύει ότι η γαλλική μυστική έρευνα για το Telegram είναι ευρύτερη και ξεκίνησε μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν γνωστό. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την άρνηση της Telegram να συνεργαστεί με μια έρευνα της γαλλικής αστυνομίας για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ο Πάβελ Ντούροφ συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου από τη γαλλική αστυνομία στο αεροδρόμιο Le Bourget του Παρισιού, αφού οι συνοριοφύλακες είχαν ειδοποιήσει τις δικαστικές αρχές ότι έφτανε με το ιδιωτικό του τζετ από το Αζερμπαϊτζάν.

Η σύλληψή του έχει πυροδοτήσει διπλωματικές περιπέτειες για τη γαλλική κυβέρνηση καθώς και παγκόσμια κατακραυγή με επίκεντρο τόσο τη συζήτηση για την ελευθερία του λόγου όσο και για την ενοχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το υλικό που μοιράζονται οι χρήστες τους.

