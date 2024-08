Κικ Κένεντι: Τα ατελείωτα πάρτι της 36χρονης και η «κατάρα της οικογένειας της»

Ένα (ακόμη) love story δίχως happy ending έφτασε στο τέλος του, και μαζί με την Jennifer Lopez πληγωθήκαμε και όλες εμείς οι αθεράπευτα ρομαντικές που πιστέψαμε έστω και για λίγο πως οι δεύτερες ευκαιρίες σε μια σχέση μπορούν να λειτουργήσουν. Ben Affleck και Jennifer Lopez επιβεβαίωσαν τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες για επικείμενο χωρισμό τους, και οι δυο celebrities όχι μόνο έχουν πουλήσει το κοινό τους σπίτι, αλλά πλέον ο Ben φαίνεται να έχει προχωρήσει και στην προσωπική του ζωή.

Όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά. Και τα ξένα μέσα ενημέρωσης φαίνεται να είναι καλά ενημερωμένα για το πρώην πλέον ζευγάρι με πηγές να προχωρούν σε δηλώσεις, σχετικά με τα αίτια του χωρισμού, αλλά και την νέα φημολογούμενη σύντροφο του Ben, την 36χρονη Kick Kennedy.

Ben Affleck has been hanging out with RFK Jr.’s daughter Kick Kennedy amid Jennifer Lopez split: source https://t.co/BPxjYsAqor pic.twitter.com/3Fg1cNDrvd — Page Six (@PageSix) August 24, 2024

Από τον Απρίλιο ο Ben και η Jennifer Lopez ακολούθησαν επίσημα χωριστούς δρόμους, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο 52χρονος ηθοποιός δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον στο να βελτιώσει την κατάσταση, ενώ η JLo έκανε αναφορές στο διαζύγιο για αγεφύρωτες διαφορές ανάμεσα τους. «Ο Ben δεν έδειξε καμία αφοσίωση ή ενδιαφέρον στο να κάνει τον γάμο τους να δουλέψει. Έφτασε σε σημείο που η Lopez απλά πρέπει να προσέξει τον εαυτό της», είπε πηγή στο Page Six.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο η Jennifer Lopez «ντρέπεται για το τέλος του γάμου τους», καθώς ήταν πεπεισμένη ότι εκείνη κι ο Affleck θα έκαναν την αγάπη τους να λειτουργήσει αυτή τη φορά. «Είναι έξαλλη. Την έχει εξευτελίσει. Εκείνος ήταν που πήρε την πρωτοβουλία να είναι ξανά μαζί. Νιώθει εξευτελισμό επειδή πίστεψε κι έκανε μεγάλο θέμα το ότι ήταν η αγάπη της ζωής του».

Για τον Ben το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή έχει ήδη γίνει, και όπως όλα δείχνουν «περνάει καλά» με την 36χρονη Kick η οποία έχει βρεθεί στο προσκήνιο για πολλούς λόγους.

View this post on Instagram A post shared by Kick Kennedy (@kickkennedy)

Μέχρι στιγμής ο Ben Affleck και η Kick δεν έχουν καμία επίσημη δημόσια εμφάνιση μαζί, αλλά ούτε και έχουν δώσει απαντήσεις στα αιτήματα από τα μέσα ενημέρωσης που έγιναν σε εκπροσώπους τους. Ούτε διάψευση υπήρξε, ούτε και επιβεβαίωση. Οι πληροφορίες όμως, τους θέλουν μαζί χαλαρή διάθεση, με συναντήσεις, πάρτι και έναν ενδεχομένως έρωτα. Πηγές αναφέρουν πως έχουν εντοπίσει το ζευγάρι σε εξόδους στο Λος Άντζελες και πως η φύση της σχέσης τους παραμένει ασαφής μέχρι να δουν πως θα εξελιχθεί.

Περισσότερα για την Kick Kennedy

Η Kathleen Alexandra Kennedy είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμη μέλος της εξέχουσας οικογένειας Kennedy. Πήρε το όνομά της από τη θεία της Kick, η οποία πέθανε τραγικά σε αεροπορικό δυστύχημα το 1948. Αν και η οικογένεια Kennedy έχει τις διάσημες ρίζες της στην αμερικανική πολιτική, η Kick έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο, ακολουθώντας μια καριέρα στην υποκριτική και την τέχνη αφήνοντας στην άκρη τα πολιτικά βήματα της οικογένειας της.

View this post on Instagram A post shared by Kick Kennedy (@kickkennedy)

Το να μεγαλώνει στην οικογένεια Kennedy έδωσε στην Kick μια μοναδική και εξαιρετική παιδική ηλικία. Ο πατέρας της, Robert Kennedy Jr, είναι γνωστός για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και η Kick έχει συχνά συσχετιστεί με περιβαλλοντικά αίτια.

Σε μια συνέντευξη της το 2012 στο Town & Country, η Kick μοιράστηκε μια περίεργη παιδική ανάμνηση όπου ο πατέρας της την πήγε για να πάρει το κεφάλι μιας νεκρής φάλαινας από μια παραλία. Έδεσαν το κεφάλι της φάλαινας στην οροφή του μίνι βαν τους και οδήγησαν στο σπίτι. Αυτό το ασυνήθιστο γεγονός ήταν απλώς μια άλλη μέρα στη ζωή μίας Κένεντι.

«Ελπίζω ότι μια μέρα οι άνθρωποι θα έρθουν να με δουν για κάτι που δεν έχει να κάνει με το επίθετό μου».

Η καριέρα της Kick περιλαμβάνει ρόλους σε δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Curb Your Enthusiasm, The Newsroom και μια εμφάνισή της στο Gossip Girl. Η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία της να αναγνωριστεί για τα δικά της επιτεύγματα και όχι για το διάσημο επώνυμό της. Κάποια στιγμή μάλιστα δήλωσε: «Ελπίζω ότι μια μέρα οι άνθρωποι θα έρθουν να με δουν για κάτι που δεν έχει να κάνει με το επίθετό μου».

Ben Affleck Is Rumored To Be «Hanging Out With» Former Presidential Candidate RFK Jr.’s Daughter, Kick Kennedy https://t.co/ViufUBQSsS pic.twitter.com/9FZjushZST — Barstool Sports (@barstoolsports) August 27, 2024

Προσπαθεί έντονα να κρατήσει τη ζωή της και κυρίως τα ερωτικά της μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, και αυτό φαίνεται να αρέσει στον Affleck, ο οποίος σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα δεν άντεχε την προσοχή των media στην σχέση του με την Lopez.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Kick Kennedy τραβά το ενδιαφέρον στα προσωπικά της. Το 2018, έγινε πρωτοσέλιδο όταν ο φίλος της, δισεκατομμυριούχος τραπεζικός κληρονόμος Matthew Mellon, πέθανε απροσδόκητα. Ο θάνατος του Mellon φέρεται να άφησε την Kick συντετριμμένη, καθώς το ζευγάρι έβγαινε για περίπου τέσσερις μήνες. Η μάνατζέρ της, Christine Schott, ανέφερε ότι η Kick ήταν ραγισμένη από την ξαφνική απώλεια. Από τότε, η Kick έχει κρατήσει τις προσωπικές της σχέσεις σχετικά ιδιωτικές.

Ben Affleck was ‘always’ Kick Kennedy’s celebrity crush before they started hanging out: report https://t.co/u8yqbuvM89 pic.twitter.com/Zk3w4c15n3 — Page Six (@PageSix) August 26, 2024

Όσο για τα ενδιαφέροντα της, το Instagram account της είναι γεμάτο με φωτογραφίες ζώων, που αντανακλούν την αγάπη της για αυτά, και συχνά δημοσιεύει σχετικά με τη συμμετοχή της σε αθλήματα όπως το τένις, το σκι και η ιππασία. Φυσικά, οι πληροφορίες για ατελείωτα πάρτι την αφορούν και η ίδια φαίνεται να διασκεδάσει έντονα σε νυχτερινά κέντρα των ΗΠΑ και λατρεύει την νυχτερινή ζωή και τα πάρτι.

Φυσικά δεν έμεινε ασχολίαστη και η ομοιότητα της 36χρονη κόρης του Robert F. Kennedy Jr. με την πρώην σύζυγο του Ben Affleck, Jennifer Garner.

*Πηγή: Grace