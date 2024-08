Μάρινα Σάττι: Η ανάρτηση της για την εμφάνισή της στην Επίδαυρο

Η θεατρική παράσταση «Ικέτιδες» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία, επεξεργασία κειμένου και δραματουργία Μαριάννας Κάλμπαρη, που περιοδεύει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, ανέβηκε την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Αυγούστου, στο κατάμεστο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Στους ρόλους πρωταγωνιστούν oι Λυδία Κονιόρδου (Πελασγός), Λουκία Μιχαλοπούλου (Αμυμώνη). Λένα Παπαληγούρα (Υπερμνήστρα) Άκης Σακελλαρίου (Δαναός), Γιάννης Τσορτέκης (Αιγύπτιος Κήρυκας).

Στις δύο παραστάσεις, συμμετείχε ως σολίστ η Μαρίνα Σάττι, μαζί με τις χορωδούς από το δικό της γυναικείο χορωδιακό σχήμα CHÓRES.

Η εξαιρετική εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι και το θερμό χειροκρότημα του κοινού

Η τραγουδίστρια εντυπωσίασε με τις φωνητικές της ικανότητες και έλαβε πολύ θετικά σχόλια.

Η ανάρτηση της

Θέλοντας να μοιραστεί μερικά backstage στιγμιότυπα, η Μαρίνα Σάττι έκανε μια σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«This past week in Epidavros was pure magic! I’ll post more photos on my channel [σ.σ. Αυτή η περασμένη εβδομάδα στην Επίδαυρο ήταν μαγική! Θα δημοσιεύσω και άλλες φωτογραφίες στο προφίλ μου] γιατί δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα.

View this post on Instagram A post shared by SATTI 🚗🎲🍻🍬👍💿🌊 (@marina_satti)

Επόμενοι σταθμοί της περιοδείας

Χάρη στην πρωτοφανή ζήτηση έχει ανοίξει η προπώληση για την παρουσίαση της παράστασης στο Ηρώδειο στις 12 Σεπτεμβρίου και για τις υπόλοιπες στάσεις της περιοδείας στην Αθήνα (Παπάγου 1-2/9, Βεάκειο 3/9, Θέατρο Πέτρας 4/9, Λαύριο 6/9, Ηλιούπολη 8-9/9, Νίκαια 10/9, Θέατρο Βράχων 13/9, Βριλήσσια 14/9, Χαλάνδρι 18/9), η οποία ξεκινάει από το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 31 Αυγούστου.