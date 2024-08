Νοκ άουτ για ένα μήνα ο Μπέλινγκχαμ – Αποχώρησε τραυματίας από την προπόνηση

Για περίπου έναν μήνα θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ μετά από χτύπημα που δέχθηκε.

Ο Άγγλος μέσος αποχώρησε τραυματίας από την πρωινή προπόνηση της Παρασκευής και στο στρατόπεδο της Βασίλισσας επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση του.

«Έχει δεχτεί ένα χτύπημα. Το αξιολογούν οι γιατροί της ομάδας», ανέφερε ο Κάρλο Αντσελότι όταν ρωτήθηκε σχετικά, χωρίς να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες.

🚨 Ancelotti: “Bellingham has taken a hit. They are evaluating him.” pic.twitter.com/NinlnblHtU

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα μείνει εκτός δράσεις για έναν μήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει σίγουρα από τα παιχνίδια με τη Βαγιαδολίδ (25/8), τη Λας Πάλμας (29/8) και την Μπέτις (1/9), αλλά κι από την πρεμιέρα της Αγγλίας στο Nations League κόντρα στην Ιρλανδία (7/9).

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Jude Bellingham will be out with injury for around 1 month! ❌

He has an injury to the thin plantar muscle of his right leg, reports @partidazocope. 🏥 pic.twitter.com/lUEsPDcW4l

