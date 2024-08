Αβροσέξουαλ: Τί είναι ο νέος όρος που μπήκε στη ζωή μας

Όπως γνωρίζουμε πλέον, οι σεξουαλικοί προσανατολισμοί καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα. Μάλιστα αυτό φανερώνεται κι από το «+» της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η γλώσσα έρχεται πάντα να αποκαλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή τη φορά μας αποκάλυψε τον όρο abrosexual (αβροσέξουαλ). Το ποιος έλκει ή δεν έλκει κάποιον δεν είναι μια απόφαση, ούτε είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι άσπρο ή μαύρο – υπάρχει χώρος για πολλές γκρίζες ζώνες, αφού οι προτιμήσεις αυτές μπορούν να αλλάξουν και να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου. Το αβροσέξουαλ είναι κι αυτό μία από αυτές τις γκρίζες ζώνες.

Ο νέος αυτός όρος που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία έτη έχει εισαχθεί και στο dictionary.com τον χειμώνα του 2023 μαζί με το «pinkwashing» και το «queerbating» (το queerbaiting είναι όταν κάποιο άτομο υποκρίνεται πως είναι queer προκειμένου να είναι αγαπητός απ’ την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα). Ο όρος αυτός έρχεται για να περιγράψει άτομα των οποίων η σεξουαλική τους ταυτότητα είναι ρευστή, που σημαίνει ότι οι προτιμήσεις τους ή/και η έλξη τους μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι κάποιο άτομο που κάποτε δήλωσε ότι είναι αμφιφυλόφιλο, αργότερα μπορεί να δηλώσει ασεξουαλική ταυτότητα. Δεν υπάρχει, επίσης, κανένα χρονικό πλαίσιο ως προς το πότε ή πόσο συχνά αυτό το άτομο μπορεί να αλλάξει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό του. Θα μπορούσε να περάσει μια εβδομάδα, ένας μήνας ή και χρόνια μεταξύ των εναλλαγών.

Some people experience a fluid sexual orientation. This is one of their words. https://t.co/HMtYbSBg5E

— Dictionary.com (@Dictionarycom) February 20, 2020