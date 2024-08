Έφτασε στο Ισραήλ για συνομιλίες ο Άντονι Μπλίνκεν - Την Τρίτη θα μεταβεί στην Αίγυπτο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα στο Ισραήλ, προκειμένου να δώσει μια ώθηση στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ο Μπλίνκεν θα συναντηθεί αύριο Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που τον συνοδεύει στην περιοδεία του.

Secretary of State Antony Blinken arriving in Tel Aviv. He will meet with President Herzog, Prime Minister Netanyahu and Defense Minister Gallant during his trip. pic.twitter.com/UiRZbBCAlb

— Robert Jimison (@RobertJimison) August 18, 2024