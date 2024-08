Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, που επισκέπτεται τη Μόσχα, ότι «ανησυχεί» για τον θάνατο Παλαιστινίων αμάχων που σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαστε πρώτα απ’ όλα ανήσυχοι για τις απώλειες αμάχων», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Παλαιστίνιο πρόεδρο μπροστά στις κάμερες της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε την Παλαιστίνη και τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εγκαθίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

