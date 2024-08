Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ -ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς– ανακοίνωσαν σήμερα ότι μαχητές τους «σκότωσαν έναν όμηρο» και «τραυμάτισαν δύο γυναίκες ομήρους» σε «δύο διαφορετικά επεισόδια» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν 111 από τους απαχθέντες κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων 39 που ο ισραηλινός στρατός θεωρεί νεκρούς.

Ο Άμπου Ομπέιντα, εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, διαβεβαίωσε ότι στις δύο τραυματισμένες γυναίκες ομήρους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, προκειμένου «να τις κρατήσουν στη ζωή». Συμπλήρωσε επίσης ότι τα περιστατικά διερευνώνται και θα δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες αργότερα.

«Η εχθρική κυβέρνηση (το Ισραήλ) φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις σφαγές και τις επακόλουθες αντιδράσεις που επηρεάζουν τις ζωές των κρατουμένων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπού Ουμπάιντα σε δήλωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ λένε δημόσια ότι οι μαχητές τους σκότωσαν ομήρους, καθώς συχνά αποδίδουν θανάτους ομήρων σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

⚡️BREAKING: Al-Qassam Brigades spokesman Abu Obeida:

In two separate incidents, two soldiers assigned to guard enemy captives opened fire on a zionist captive, killing him instantly. Additionally, two female captives were seriously injured, and attempts are being made to save… pic.twitter.com/ezTvardd50

— Suppressed News. (@SuppressedNws) August 12, 2024