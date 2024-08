H E.E. καλεί τον Έλον Μασκ να συμμορφωθεί με τον νόμο, εν όψει της συνέντευξης με τον Τραμπ

Ισχυρή σύσταση προς τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ να συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία, απευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη σύσταση απηύθυνε με επιστολή του προς τον Έλον Μασκ ο Ευρωπαίος επίτροπος εσωτερικής αγοράς Τιερί Μπρετόν, ενόψει της αποψινής συνέντευξης του επιχειρηματία με τον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η συνέντευξη, που έχει προγραμματιστεί για απόψε στις 20:00 ώρα ανατολικής Ευρώπης (μεσάνυχτα Δευτέρας προς Τρίτη ώρα Ελλάδας), θα είναι επίσης προσβάσιμη στους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγραψε ο Μπρετόν. «Σε αυτό το πλαίσιο, είμαι υποχρεωμένος να σας υπενθυμίσω τις υποχρεώσεις δέουσας συμμόρφωσης που ορίζονται στον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA)», συμπλήρωσε.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος υπενθύμισε στον Έλον Μασκ ότι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον DSA ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις ή διακρίσεις, για την εποπτεία όλης της κοινότητας των χρηστών και του περιεχομένου του Χ που είναι προσβάσισμο στους χρήστες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτούς που οφείλουν να εφαρμόζουν τον Νόμο Περί Ψηφιακών Υπηρεσιών «συμπεριλαμβάνεστε και εσείς ο ίδιος, ως χρήστης του Χ με πάνω από 190 εκατ. ακολούθους», προειδοποίησε τον Έλον Μασκ ο Μπρετόν.

Όπως διευκρίνησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, μέσω της επιστολής του, το περιεχομενο του Χ που είναι προσβάσιμο στους χρήστες εντός Ε.Ε. πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί, τόνισε «απαιτούν πιο αυστηρή δέουσα επιμέλεια, σε περιπτώσεις που προβλέπεται αυξημένο προφίλ κινδύνου».

With great audience comes greater responsibility #DSA

As there is a risk of amplification of potentially harmful content in 🇪🇺 in connection with events with major audience around the world, I sent this letter to @elonmusk

📧⤵️ pic.twitter.com/P1IgxdPLzn

— Thierry Breton (@ThierryBreton) August 12, 2024