Τρομοκρατήθηκε από τα πυροτεχνήματα στη συναυλία της – Η στιγμή που η Sabrina Carpenter τρέχει στη σκηνή

Η τραγουδίστρια Sabrina Carpenter έμεινε να τρέχει έντρομη στη σκηνή όταν τα πυροτεχνήματα έσκασαν πολύ κοντά της κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Σαν Φρανσίσκο το Σάββατο.

Η 25χρονη ποπ σταρ τρομοκρατήθηκε όταν ενώ τραγουδούσε τις επιτυχίες της στο μουσικό φεστιβάλ Outside Lands άρχισαν να σκάνε πυροτεχνήματα πίσω της.

Η Sabrina Carpenter φώναξε τρομοκρατημένη «ω Θεέ μου» και άρχισε να τρέχει προς το μέρος των χορευτών της. Η εμφάνισή της έρχεται λίγες εβδομάδες πριν κυκλοφορήσει το επερχόμενο έκτο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Short n’Sweet» στις 23 Αυγούστου.

Στην κορυφή η Sabrina Carpenter

Είχε κυκλοφορήσει δύο κομμάτια από το άλμπουμ, τα Espresso και Please Please Please, τα οποία ανέβηκαν σε κορυφαίες θέσεις στα μουσικά charts.

Συγκεκριμένα, το Please Please Please, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, έφτασε στο νούμερο ένα στο Billboard Hot 100, ενώ το Espresso κατέκτησε την πρώτη θέση στο Billoboard Global 200.

Ήταν νωρίτερα μέσα στον μήνα που η τραγουδίστρια γιόρτασε το ένα δισεκατομμύριο streams για το Espresso στο Spotify.

Η πρώην ηθοποιός του Disney μοιράστηκε το ορόσημο με ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «To Espresso της Sabrina Carpenter είναι το νεότερο μέλος του Billions Club. Ευχαριστώ τους θαυμαστές».