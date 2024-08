Δεν έλειψε η ένταση και τα νεύρα στον τελικό του μπιτς βόλεϊ γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες ανάμεσα στις ομάδες του Καναδά και της Βραζιλίας.

Χρειάστηκε μάλιστα η παρέμβαση του DJ που έπαιξε το Imagine του Τζον Λένον για να ηρεμήσουν τα πνεύματα ανάμεσα στις παίκτριες.

Μετά από έναν πόντο στο τρίτο και τελευταίο σετ και ενώ η ομάδα της Βραζιλίας ήταν μπροστά με 11-7, οι Βραζιλιάνες Πατρίσια Σίλβα Ράμος και Εντουάρντα Σάντος Λισμπόα και οι Καναδές Μελίσα Ουμάνα-Παρέδες και Μπράντι Γουίλκερσον, άρχισαν το trash talking στο φιλέ με τους διαιτητές του αγώνα να μπαίνουν ανάμεσά τους για να τις χωρίσουν.

Αφού οι δύο ομάδες πείστηκαν να επιστρέψουν στις θέσεις τους, ο DJ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και έβαλε να παίξει το Imagine του Τζον Λένον.

Στο άκουσμα του τραγουδιού τόσο οι Βραζιλιάνες όσο και οι Καναδές χαμογέλασαν και χειροκρότησαν τον DJ για την επιλογή του, ενώ το κοινό άρχισε να τραγουδάει και να αφήνεται στον ρυθμό της μελωδίας.

