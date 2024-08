«Ο Λίβανος θα πληρώσει ακριβά για τη Χεζμπολάχ» διαμηνύει το Ισραήλ – Απειλές και από ΗΠΑ κατά Ιράν

Tο παιχνίδι της αναμονής, συνεχίζεται στην Μέση Ανατολή, που βρίσκεται στα πρόθυρα ενός γενικευμένου πολέμου, καθώς η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, και αυτή του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ σε ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό, πυροδότησαν ραγδαίες εξελίξεις.

Το Ισραήλ ρίχνει λάδι στη φωτιά, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας να απειλεί ακόμη και με γενικευμένο πόλεμο τον Λίβανο, την ώρα που οι εχθροπραξίες σε αυτό το μέτωπο συνεχίζονται αμείωτες με καθημερινές ανταλλαγές πυρών στα σύνορα και ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο.

Ο Γιοάβ Γκάλαντ, μιλώντας την Πέμπτη, στη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης προσομοίωσης επίθεσης στον Λίβανο κατηγόρησε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ πως «θα αναγκάσει το κράτος του Λιβάνου να πληρώσει βαριά τιμήματα» και πως όπως βαίνουν τα πράγματα, «ο Νασράλα θα σύρει τον Λίβανο σε πόλεμο δίχως να μπορούν να φανταστούν καν τι μπορεί να συμβεί». Ο ίδιος πρόσθεσε με νόημα πως η κατάσταση αυτή «μπορεί να επιδεινωθεί και να εξελιχθεί σε πόλεμο», τονίζοντας πως «αυτό δεν είναι θεωρητικό αλλά πραγματικό», όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Εξάλλου σε μήνυμά του μεταφρασμένο στα αραβικά, απευθυνόμενο στον λιβανικό πληθυσμό, ο Γκάλαντ ανέφερε: «Δεν θα επιτρέψουμε στην παραστρατιωτική οργάνωση Χεζμπολάχ να αποσταθεροποιήσει τα σύνορα και την περιοχή. Αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει την επιθετικότητά της, το Ισραήλ θα την πολεμήσει με όλες της τις δυνάμεις».

«Θυμηθείτε πόσο μετάνιωσε ο Νασράλα την επικίνδυνη και απερίσκεπτη περιπέτεια του Αυγούστου του 2006, αντλήστε διδάγματα από το παρελθόν για να μην επαναληφθεί επικίνδυνο σενάριο τον Αύγουστο του 2024», απείλησε ο Γκάλαντ, αναφερόμενος στον πόλεμο 34 ημερών του 2006.

Ο πόλεμος του καλοκαιριού του 2006, με έναυσμα την αιχμαλώτιση από μαχητές της Χεζμπολάχ δυο ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα, είχε στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.200 ανθρώπους στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους άμαχους, και σε άλλους στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους στρατιωτικούς.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ εκτοξεύουν απειλές κατά του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος χθες Πέμπτη ότι το Ιράν θα υποστεί «σημαντικές» συνέπειες αν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε μέσω X ότι τηλεφώνησε στον ισραηλινό ομόλογό του Γκάλαντ, με τον οποίο συζήτησαν για τα μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ προκειμένου «να υπερασπίσουν το Ισραήλ» και για την ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τα (μαχητικά αεροσκάφη) F-22 που έφθασαν στην περιοχή (…) είναι μέρος των πολλών προσπαθειών για την αποτροπή επίθεσης, την υπεράσπιση του Ισραήλ και την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων», ανέφερε ο κ. Όστιν. «Τόνισα επίσης τη σημασία που έχει η σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα» που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση «των ομήρων», πρόσθεσε.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Χ, την άφιξη στην περιοχή των «αόρατων» (stealth) πολεμικών αεροσκαφών F-22 Raptor, αλλά δεν αποκάλυψε πόσα αεροσκάφη έχουν αποσταλεί ή πού ακριβώς προσγειώθηκαν. Πρόκειται για μια επίδειξη δύναμης που αποσκοπεί στο να αποτρέψει το Ιράν και τους συμμάχους του από το να επιτεθούν, ενώ καταδεικνύει την σοβαρότητα της κατάστασης.

U.S. Air Force F-22 Raptors arrived in the U.S. Central Command area of responsibility Aug. 8 as part of U.S. force posture changes in the region to mitigate the possibility of regional escalation by Iran or its proxies. pic.twitter.com/BuuzbUHu9s

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 8, 2024